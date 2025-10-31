Trasladaba más de 100 vacunos sin documentación y fue aprehendido

El Comando de Prevención Rural (CPR) de Bolívar informó que, en el marco de la Orden de Servicio 73/25 Ampliación 9 «Operativo Corredor Rutero y Caminos Rurales», personal policial procedió a la interceptación de un camión marca Scania modelo G340, con semirremolque marca FH.

Según se indicó, el conductor del rodado exhibió una Guía Única de Traslado y un Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) en los que constaba el traslado de 110 animales vacunos, discriminados en 50 terneras y 60 terneros. Al realizar la verificación, el personal advirtió que la guía se encontraba vencida, por lo que se procedió a escanear el código QR. Allí se constató que los datos del emisor y del receptor coincidían y que la guía había sido emitida con fecha 9 de junio de 2020.

Posteriormente, al pelar las marcas y visualizar las caravanas, se comprobó que los animales carecían tanto de marcas como de caravanas identificatorias, tratándose de ejemplares «orejanos».

Ante la situación, y por disposición de la Dra. Julia María Sebastián, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N°15 de Bolívar, se dispuso la aprehensión del chofer por infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal, así como el secuestro preventivo del rodado y de los semovientes.

