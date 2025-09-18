Tras la derrota, Javier Milei arma una jornada libertaria en Olivos para bajar línea a todos los candidatos

El presidente Javier Milei se prepara para instruir a los candidatos de La Libertad Avanza (LLA) con la reformulación del mensaje con el que aspira revertir los resultados en las elecciones nacionales que se celebrarán el próximo domingo 26 de octubre.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario programó una jornada de actividades en la Quinta de Olivos con el objetivo de, por un lado, instruir a sus representantes provinciales con la nueva comunicación del espacio, y por el otro, no se descarta una nueva pieza comunicacional a difundir en las redes sociales.

A las 11, recibirá a los dos primeros candidatos a diputados nacionales de cada nómina a competir por cada provincia, por lo que se espera un total de 48 aspirantes a legisladores que se entrevistarán con el mandatario.

Del primer intercambio participarán también los ocho cabezas de lista que compitieron en la elección bonaerense: Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni.

Algunas horas más tarde, a las 15, en la misma locación, el mandatario volverá a protagonizar otro encuentro, pero con los jefes de campaña de las veinticuatro provincias para afinar la coordinación de la estrategia a nivel nacional.

La reunión contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de los armadores Eduardo “Lule” Menem (Interior) y Sebastián Pareja (bonaerense).

Durante el primer intercambio, la idea que mantiene el libertario es comunicar que interpretará en primera persona la explicación con la que buscará convencer a la sociedad de sostener “el esfuerzo” que inició el 10 de diciembre, pero apelando a la empatía.

Varios de los interlocutores libertarios como el diputado y candidato a renovar la banca José Luis Espert y la ministra de Seguridad, que competirá por una silla en la Cámara de Senadores esbozaron los primeros bosquejos de la postura.

“No supimos comunicarnos de manera adecuada. El Presidente y todos los que lo acompañamos hemos tomado nota del mensaje de las unas que ha sido claro: ‘miren, sean más empáticos con nosotros, comuníquennos mejor, acompáñennos», sintetizó el legislador.

Tras la abultada derrota por 13 puntos que impuso a Fuerza Patria como el claro ganador de los comicios por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, el Presidente ordenó modificaciones y decidió involucrarse de lleno en la disputa electoral.

“La convocatoria del Presidente es porque quiere explicar que será protagonistas y que espera estar en el cara a cara con la gente”, sintetizó ante la agencia Noticias Argentinas una importante voz con acceso al despacho presidencial.

Pasada la instancia de introspección, la autocrítica obligó a los equipos libertarios a revisar la comunicación para que llegue a todos los sectores “con la mayor claridad posible”.

Como primera medida, el polémico slogan diseñado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más” que utilizaba la tipografía de la CONADEP fue rápidamente reemplazado por “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, sugerencia del cineasta de Milei, Santiago Oria.

Desembarco libertario en la provincia de Córdoba

Con la ingeniería sometida a reseteo, hay quienes revelaron a la agencia Noticias Argentinas que se esforzarán en “recuperar la épica perdida” que les garantizó el triunfo en 2023, por lo que instrumentarán una mayor presencia de Milei en el territorio.

De esta forma, en las seis semanas camino a octubre, el Presidente visitará provincias claves como Córdoba, Santa Fe y Corrientes, y en ciudades de peso como Mar del Plata y Bahía Blanca.

En las últimas horas, el propio mandatario confirmó el acto que dará inicio formal a la instancia proselitista el próximo viernes en la plaza ubicada en Avenida Poeta Lugones y Armando Roldán de la ciudad de Córdoba.

Con una imagen con la que busca transmitir cercanía, en la que se lo ve abrazado a un niño, el mandatario utilizó sus redes para convocar al evento. “HOLA A TODOS! Nos vemos en Córdoba! No aflojemos. Que el esfuerzo valga la pena. La Libertad Avanza o Argentina retrocede! VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”, publicó.

Desde la dura derrota del 7 de septiembre, el propio Milei busca reflejar un cambio de rumbo en la administración luego de una instancia de “profunda autocrítica” que anticipó en el bunker, y se esfuerza por dejar en claro que habrá “recompensa por el sacrificio”.

Asimismo, intenta neutralizar la interna que enfrenta a dos de los vértices del Triángulo de Hierro. Para eso, no solo hace equilibrio entre las demandas de Karina Milei y de Santiago Caputo sino que descansa en funcionarios cercanos como Patricia Bullrich para poner paños fríos.

La ministra no solo cobra protagonismo por su candidatura sino que elevó a las filas libertarias su pedido de paz luego de días convulsionados. “Patricia no habló de nadie en particular, pero pidió terminar con las peleas internas bajo el concepto de que hay que ordenar la tropa como una flecha hasta el 26 de octubre”, revelaron desde su entorno a esta agencia.