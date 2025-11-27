Transportaba cocaina: Un hombre fue interceptado tras evadir un control policial

La Policía Vial de Chivilcoy realizó en la ultimas horas un operativo de interceptacion vehicular en prevención de delitos en general, coordinado con la Secretaria de Seguridad del Municipio local a cargo del Dr. Arturo Pertosa y supervisado por el Comisario Mayor Miguel Ángel Costa, sobre la Ruta Nacional N° 5 entre Chivilcoy y Bragado.

Durante el operativo, se interceptó un masculino mayor de edad el cual intento evitar el control donde posteriormente fue interceptado siendo el ciudadano Franco Leguizamón mayor de edad domiciliado en Chivilcoy quien trasportaba de manera oculta un trozo compacto de sustancia blanca, que tras los reactivos químicos, resulto ser cocaína.

Por tal motivo, se procedió a la incautación de la droga transportada, labrándose actuaciones judiciales, por INF. LEY 23.737 TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES CON FINES DE COMERCIALIZACION Con Intervención de la Fiscalía Temática de Estupefacientes del Dpto. Judicial de Mercedes. Secuestro y Aprehendido a disposición de la Justicia.

Fuente y foto: La Gaceta del Oeste