Tránsito: una mujer fue embestida por un automóvil

El tránsito de la ciudad de 9 de Julio requiere de mucha atención porque a diario se registran accidentes. Este lunes 16 de marzo una mujer resultó atropellada por un vehículo

Por causas que se tratan de determinar en la esquina de Santa Fe y La Rioja, tras el impacto de un automóvil una mujer sufrió traumatismos al ser atropellada por un automóvil.



Fue asistida por el servicio de emergencias médicas de Clysa en el lugar y trasladada al Hospital para su atención.

Se espera la confirmación oficial con respecto a las lesiones que sufrió la mujer.