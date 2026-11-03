Transito: Realizan charlas educativas para principiantes y mayores de 70 años

El área de Educación Vial, dependiente de la subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de 9 de Julio, lleva adelante charlas destinadas a quienes tramitan su primera licencia de conducir y a personas mayores de 70 años.

Las actividades se desarrollan semanalmente en el Centro de Desarrollo Socio Productivo San Cayetano, de acuerdo con el siguiente cronograma:

– Martes, a las 8 horas: charla destinada a quienes tramitan por primera vez su licencia de conducir para motos y automóviles. La participación es obligatoria para los principiantes.

– Miércoles, a las 8 horas: encuentro dirigido a personas mayores de 70 años que deben renovar su licencia de conducir. En este caso, la participación es optativa.

Desde el área se recuerda la importancia de estas instancias de formación, que tienen como objetivo promover la seguridad vial, fortalecer los conocimientos sobre las normas de tránsito y contribuir a una circulación responsable.