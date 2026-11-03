El Rugby de 9 de Julio se trajo una valiosa victoria desde 25 de Mayo

Se están desarrollando las instancias finales del año de la Unión de Rugby del Oeste de la Provincia de Buenos Aires (UROBA), en este caso, por el Interzonas, donde la semana pasada el equipo de rugby del Club Atletico 9 de julio, logró una victoria frente a Tacuara, de 25 de Mayo, por 25 a 23, con un try de Juan Francisco Dorsi y otro de Carlos Gallardi y cinco penales convertidos por Franco Zubieta, siempre efectivo con los lanzamientos y de esta forma el conjunto de 9 de Julio ganó los tres partidos de este certamen.

Y ahora se disputan las finales de segunda: por la Copa de Oro entre Saladillo y Huracán (C. Casares) y Soruc (Chacabuco) con Azul Rugby; por la Copa de Plata, Atlético enfrenta a El Fortín (Olavarría) y Marabuntas (Los Toldos) con Gral Belgrano Rugby; y por la Copa de Bronce, Candeleros (Castelli) con la unió de los equipos de Las Flores y de San Miguel; y Tacuara (25 de Mayo) con Yaguá Pitá (Rojas).

Todos estos partidos se disputan el próximo domingo 8 en las dos canchas del Club de 25 de Mayo.