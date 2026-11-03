Comenzó el juicio contra «La Toretto»: se quebró y pidió perdón a la familia de Walter Armand

Este lunes comenzó en La Plata el juicio contra Felicitas Alvite, conocida como “La Toretto”, quien está acusada de homicidio tras atropellar y matar a Walter Armand, un motociclista de 36 años, en abril de 2024.

El debate se desarrolla ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la capital bonaerense y, de acuerdo con el cronograma, se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre. Está previsto que declaren 100 testigos.

En tanto, en el comienzo de la audiencia, tras los alegatos, Alvite decidió declarar. Pidió disculpas a la familia de la víctima y, al empezar a relatar los hechos, se quebró emocionalmente . En esas circunstancias, su defensa pidió postergar su declaración.

En su breve descargo, alcanzó a decir: “Sería incapaz de hacerle daño a alguien. Se instalaron muchas cosas sobre mi imagen en redes y soy todo lo contrario a eso”.

La acusación

Alvite está acusada por el delito de homicidio simple con dolo eventual, una figura penal que contempla penas de entre ocho y 25 años de prisión. Sin embargo, su defensa cuestiona esa calificación y pretende que el hecho sea considerado un homicidio culposo.

En el mismo proceso judicial será juzgada Valentina Velázquez, amiga de la joven, imputada por su presunta participación en la picada que precedió al choque fatal.

Alvite llegó al juicio bajo prisión domiciliaria, beneficio que obtuvo en mayo de 2025 y que generó fuertes cuestionamientos de la familia de Armand. En octubre pasado, el tribunal rechazó un nuevo pedido de la joven para salir de su casa dos veces por semana y trabajar en un estudio jurídico.

La acusación está representada por el fiscal Martín Chiorazzi. Por su parte, los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando intervienen en representación de la familia de la víctima. La defensa de Alvite está a cargo de Flavio Gliemmo, Santiago Irisarri y Luisina Gliemmo, mientras que Velázquez cuenta con la asistencia de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

Felicitas Alvite, alias «La Toretto» de La Plata, cumple prisión domiciliaria y reabrió sus redes sociales.

El evento fatal

El hecho ocurrió durante la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de la avenida 13 y la calle 532, en La Plata. Walter Armand circulaba en moto cuando fue embestido por un Volkswagen Gol Trend, conducido por Alvite, quien presuntamente corría una picada. El hombre fue trasladado al hospital, donde murió horas después como consecuencia de las heridas.

De acuerdo con la reconstrucción del fiscal Fernando Padován, la joven había salido con amigas a un bar del centro de la ciudad. Al terminar el encuentro, se subió al auto de uno de los jóvenes que estaban con el grupo. Su defensa sostuvo que ella era la única que no había tomado alcohol y que por eso le habían pedido que manejara.

También argumentó que Alvite no conocía bien las calles de La Plata y que había comenzado a seguir el Peugeot 208 negro de Velázquez para que la guiara en el camino de regreso a su casa, en Gonnet.

Sin embargo, las cámaras de seguridad municipales y las pericias incorporadas a la causa registraron el recorrido de ambos vehículos. Según los resultados de la investigación, Alvite recorrió unos 3000 metros en dos minutos y diez segundos, a una velocidad promedio de 83 kilómetros por hora en una calle donde el máximo permitido era de 60. Además, los registros mostraron que ambos autos circularon a unos 90 kilómetros por hora y cruzaron varios semáforos en rojo.

Por qué «La Toretto»

Felicitas Alvite se hizo conocida como influencer en redes sociales, justamente por su conducta al volante, y por hacerse llamar «La Toretto», apodo que deriva del nombre Dominic Toretto, el icónico personaje interpretado por Vin Diesel en la exitosa saga cinematográfica Rápidos y Furiosos.

Antes de atropellar a Armand, había compartido una publicación en TikTok con el siguiente texto: “¿Miedo? Miedo es ir conmigo en el auto porque soy un constante ‘ese quiere correr’ y me hago la ‘Toretto’. Tan competitiva que duele”.

El dolor de la familia

A horas del inicio del juicio, Milton Armand, hermano de Walter, volvió a reclamar justicia y cuestionó que la acusada nunca se haya comunicado con la familia para pedir disculpas. En declaraciones televisivas, sostuvo que la muerte de su hermano afectó a todos sus seres queridos y manifestó su expectativa de que el proceso termine con una condena.

Milton recordó a Walter como un hombre al que le gustaba la música y compartir tiempo con su familia. También contó que, al principio, sus allegados recibieron información sobre lo ocurrido, pero que recién después de conocer las imágenes de las cámaras pudieron reconstruir cómo había sido el choque.

Agencia DIB