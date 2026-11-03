La Terminal de Ómnibus se viste de música con el Cuarteto Artico

La Dirección de Cultura invita a la comunidad a participar del cierre de la exposición que se encuentra en el espacio cultural de la Terminal de Ómnibus, una propuesta que tendrá como broche una presentación musical en vivo.

El encuentro se realizará el miércoles 4 a las 20:30, con la actuación del Cuarteto Ártico, integrado por cuatro músicos que ofrecerán un espectáculo especialmente pensado para acompañar la despedida de la muestra.

La actividad tendrá lugar en el espacio cultural de la Terminal de Ómnibus, con entrada libre y gratuita, y estará abierta a toda la comunidad.

De esta manera, la Dirección de Cultura propone un nuevo encuentro para acercarse al arte, disfrutar de la música y compartir las distintas expresiones culturales de nuestra ciudad.