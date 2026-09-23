Tragedia en una planta de silos en Saladillo: Falleció un operario mientras trabajaba en la noria

Un operario perdió la vida este martes a la mañana, mientras trabajaba en la noria de una planta de silos de Saladillo, ubicada en el kilómetro 186,500 de la Ruta Nacional 205.

El desafortunado incidente laboral, ocurrió cerca de las 8:30, en el predio de la empresa de insumos agropecuarios Bayá Casal, y fueron convocados los Bomberos Voluntarios y Defensa Civil.

Todo indicaría que la persona, identificada como Raúl Peralta, de alrededor de 34 años y oriunda de Buenos Aires, quedó atrapada entre unas correas y sufrió heridas graves que le provocaron la muerte de forma instantanea.

La tragedia, por causas que se tratan de establecer, habría sucedido en la parte más alta de la noria, donde se encuentra el sistema motriz y el distribuidor que direcciona los granos hacia los diferentes destinos de la planta de acopio.

Además de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal de Defensa Civil, al lugar concurrieron médicos y paramédicos de UDEM y del Hospital Dr. Posadas.

Ahora Saladillo