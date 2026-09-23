En busca de una bilateral, Milei se cruzó con Trump y el norteamericano le recordó su apoyo en las elecciones

El presidente Javier Milei no mantuvo aún una reunión bilateral con su par norteamericano Donald Trump en su paso por Estados Unidos, pero se cruzó con él a participar de una reunión del Escudo de las Américas junto con otros 14 jefes de estado, en la cual el norteamericano recordó el apoyo que le dio a varios de ellos en elecciones, en ellos al argentino: “tuvimos una gran victoria en Argentina”, señaló.

Milei está en Estados Unidos para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se espera que mañana haga un discurso en el que por primera vez desde que es presidente le de un lugar central al reclamo por la soberanía en Malvinas, al tono con el endurecimiento de su política al respecto, que incluye un proyecto de ley para hacer más duras la sanciones que se aplican a empresas que operan allí y la continuidad de la construcción de una base naval.

En Nueva York, ciudad a la que llegó esta mañana, Milei participó de una reunión del llamado Escudo de las Américas, una iniciativa de defensa estratégica paralela a la ONU que lanzó Trump, a la que el presidente norteamericano llegó con retraso -estuvo reunido con el ucraniano Volodimir Zelensky- y en la que dio un discurso de unos 15 minutos inmediatamente después de que hablara el mandatario argentino.

El encuentro incluyó una ronda de discursos y luego una reunión a puertas cerradas. «He apoyado a algunos de ustedes, y hemos tenido grandes victorias electorales. Grandes victorias electorales hasta ahora. Creo que estoy nueve contra nueve. Todos los que he apoyado han ganado, y acabamos de tener una gran victoria en Colombia», dijo Trump en su intervención en el tramo público del evento.

Y en ese marco, recordó el apoyo a Milei en las elecciones de octubre de 2025. «Tuvimos una gran victoria en Argentina, y eso fue hace tanto tiempo, dos veces, y muchas victorias. Estamos ganando mucho”, dijo el presidente norteamericano en primera persona del plural. En aquella oportunidad, él y el secretario de Tesoro, Scott Bessent, otorgaron un apoyo financiero a Argentina que condicionaron a que Milei ganase las elecciones nacionales.

Trump renovó ahora las promesas de apoyo, para Milei y para todos los mandatarios que estaban presentes apoyando su iniciativa estratégica: “Así que solo quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Estoy con ustedes en todo momento, y lo que pueda hacer, lo haré», dijo el mandatario estadounidense. Estaba presentes entre otros, la peruana Keiko Fujimori, el boliviano Rodrigo Paz, el chileno Antonio Kast, el costarricense Rodrigo Chávez y el paraguayo Santiago Peña.

Milei tenía expectativa de una bilateral con Trump, o al menos de acercarse para una foto y aunque eso no ocurrió podría darse antes de que termine la gira norteamericana, dijeron a DIB fuentes de Casa Rosada. Mientras, hoy habló con el secretario de Estado, Marco Rubio. En la reunión estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, el ministro Luis Caputo y el embajador en EEUU, Alex Oxenford.

En la jornada, Trump sí se encontró cara a cara con el primer ministro británico, Andy Burnham, en la que se trató el tema Malvinas. Ocurre luego de que el presidente norteamericano dijese que evalúa un cambio de postura de neutralidad de su país en el diferendo por la soberanía de las Islas, una declaración inmediatamente anterior a que Milei diese una cadena nacional en la que anunció el endurecimiento de su postura al respecto.

El mensaje de Milei

Apenas antes del ingreso de Trump a la reunión, Milei tuvo una breve intervención y señaló: “Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos. Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica», dijo.

Dijo que se enfrentarían a «los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”.

“Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos. No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, agregó.

Le dijo a Rubio: “Cuente con la Argentina para llevar este compromiso a los hechos. Estamos preparado para que nuestra energía y nuestros minerales los tengan una región más próspera y más segura. Cada inversión de la ampliación de nuestros ciudadanos y su libertad para elegir como quieran”.

El Escudo de las Américas

El lanzamiento de esta alianza fue el 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral, en Miami. Allí el jefe de la Casa Blanca reunió a los presidentes participantes y se firmó la llamada Doral Charter of Liberty, que estableció el marco político de la iniciativa. La Casa Blanca documentó oficialmente la cumbre y la ceremonia de firma.

Argentina participó desde el comienzo y Milei estuvo en Doral para la firma. El Gobierno explicó entonces que la coalición buscaría coordinar estrategias contra “la interferencia extranjera”, el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal.

La coalición, que incluye intercambio de inteligencia y coordinación entre fuerzas de seguridad y cooperación contra la lucha contra los narcos, aglutina a países cuyos gobiernos están alineados ideológicamente con el de Trump.

Además de Estados Unidos y Argentina, en la alianza participan Bolivia (con el presidente Rodrigo Paz); Chile (José Antonio Kast); Costa Rica (Rodrigo Chávez); República Dominicana (Luis Abinader); Ecuador (Daniel Noboa); El Salvador (Nayib Bukele); Guyana (Irfaan Ali); Honduras (Nasry Asfura); Panamá (José Raúl Mulino); Paraguay (Santiago Peña) y Trinidad y Tobago (Kamla Bisseassar).

Brasil y México no participan.

El documento final

Al finalizar la reunión, los países firmaron una declaración conjunta por la que se comprometieron en tres pilares fundamentales:

1) «Defender nuestras economías reforzando la cooperación económica; explorar mecanismos de selección de inversiones; salvaguardar las cadenas de suministro de minerales críticos mediante un abastecimiento diversificado y fiable; y promover regulaciones fiables de proveedores para infraestructuras digitales, aplicadas de forma no discriminatoria».

«Reconocemos que la seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable».

2) «Defender la gobernanza democrática contra las redes armadas de narco-terroristas, incluyendo la coordinación de sanciones, designaciones y acciones financieras contra terroristas y criminales; la expansión de las fuerzas del orden civiles; y el suministro de asistencia humanitaria y de mensajería para defender la voluntad popular.

3) «Defender y promover el respeto mutuo por la soberanía nacional y la autodeterminación de cada nación mediante foros multilaterales para coordinar y avanzar en objetivos y propuestas compartidas, como catalizar acciones internacionales de aplicación contra grupos criminales organizados transnacionales o impulsar las reformas necesarias para las organizaciones multilaterales.»