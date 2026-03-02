Tragedia en el río Quequén Salado: un hombre se ahogó en la cascada Cifuentes

Este lunes, apenas amaneció, fue hallado el cuerpo de un hombre que era intensamente buscado desde el domingo en los alrededores de La Olla de la cascada Cifuentes, sobre el río Quequén Salado, el límite natural entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

De inmediato se pidió ayuda al 911 y de la búsqueda, además de personal policial del Comando de Prevención Rural de Coronel Dorrego, participaron Bomberos Voluntarios de Oriente.

La cascada Cifuentes

Es la mayor de la provincia de Buenos Aires, con una altura de 8 metros. Se encuentra sobre el río Quequén Salado, que es límite natural entre Tres Arroyos y Coronel Dorrego.

Ubicada a 44 kilómetros de la ciudad de Tres Arroyos y 26 de Copetonas, es un punto de gran atractivo para practicar trekking, tirolesa, pesca y natación, aunque pocas veces hay guardavidas.