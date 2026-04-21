Semilla fiscalizada en crisis

La Cámara Argentina de Semilleros Multiplicadores (CASEM) expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa el sector semillero de especies autógamas en Argentina, caracterizada por un estancamiento que afecta tanto la inversión como la sustentabilidad del sistema.

CASEM, entidad que representa a semilleros multiplicadores a lo largo y ancho del país, reafirma el rol central que cumple la calidad de la semilla como base del desarrollo productivo, la innovación tecnológica y la competitividad del agro argentino.

En este sentido, la Cámara destaca la necesidad de promover activamente el uso de semilla fiscalizada, herramienta clave para garantizar estándares de calidad, trazabilidad y respaldo técnico.

Sin embargo, el sector enfrenta hoy una situación compleja, evidenciada por el bajo porcentaje de comercialización de semilla fiscalizada, lo que debilita el sistema en su conjunto y desalienta la inversión en genética y tecnología.

Frente a este escenario, CASEM considera indispensable avanzar en la conformación de una mesa de diálogo amplia e inclusiva, que integre a todos los eslabones de la cadena semillera, con el objetivo de construir consensos y superar las actuales posiciones antagónicas que impiden el desarrollo del sector.

Asimismo, la Cámara reafirma su convicción de que la semilla debe ser considerada un bien estratégico, en tanto constituye el primer eslabón de toda producción agropecuaria y un factor determinante para el crecimiento sostenible del país.

En este marco, resulta fundamental el rol del Estado, que a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE) debe actuar como garante del funcionamiento equilibrado de la cadena, promoviendo reglas claras, previsibilidad y condiciones que favorezcan la inversión y la innovación.

Finalmente, CASEM informa que cuenta con propuestas concretas orientadas a destrabar el actual escenario de estancamiento, y manifiesta su plena disposición a trabajar de manera conjunta con todos los actores involucrados para alcanzar soluciones superadoras que beneficien al conjunto del sistema productivo.