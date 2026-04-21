El edificio de Casa de Campo, lleva el nombre “Dr. Gustavo Ferrere”

Sociedad Rural de 9 de Julio llevo adelante este lunes 20junto a autoridades de la Fundación Nuevejuliense para la Sanidad Animal – Funuesa- un sencillo pero emotivo acto, imponiendo el nombre “Dr. Gustavo Ferrere” al edificio de Casa de Campo, ubicado en Av. Vedia 487.

Del acto participaron hijos de Gustavo Ferrere (f), familiares, amigos, ex directivos de Sociedad Rural de 9 de Julio, directivos y personal de Funuesa, de la Agencia INTA 9 de Julio, de la oficina Senasa 9 de Julio, ex empleados de Senasa local, y por cierto de la actual comisión directiva de Sociedad Rural 9 de Julio.

“La iniciativa surge en la Comisión Directiva de Sociedad Rural de 9 de Julio”, comento a los presentes, Nicolás Capriroli, actual presidente de Funuesa, al tiempo que recordó la labor de Ferrere, que, además de ser médico veterinario, desarrollo la producción agropecuaria, destacándose como productor de leche.

Capriroli, recordó que Gustavo Ferrere, desde 1964 y hasta el año 2000, fue Jefe de Senasa, primero en Pehuajo, luego en 9 de Julio. Fue de los impulsores del plan piloto de la lucha contra la fiebre aftosa en 1989, y que luego se replicó en todo el país, con la creación de las Fundaciones.

Gustavo fue un promotor y redacto gran parte del plan, por lo que destacamos muchos, dijo.

Luego se sumó a trabajar en Sociedad Rural de 9 de Julio, donde fue presidente entre los años 2006-2008, donde se lo caracterizo siempre por trabajar por el bien de la entidad, impulso el Control Lechero, hombre de dialogo, cultor de la amistad y dar espacio a los jóvenes; por lo que la “Casa de Campo”, es muy representativa por lo que ha sido él, y de sus funciones tanto en Senasa como en La Rural. Este es el homenaje; subrayo.

Nicolás Capriroli también recordó el abordaje que dio cuando se suscitó el conflicto del año 2008, y como se posiciono en aquel momento. Además de obras encaradas en la entidad como el actual Salón de eventos de la entidad.

Que se desarrolla en Casa de Campo

La Casa de Campo comenzó en el año 2001, siendo su primer edificio en Av. San Martin frente a Plaza Gral. Belgrano y luego en el año 2005, ya con un edificio propio, se trasladó a la Av. Vedia 487.

Dentro de las oficinas que el productor encuentra en la ahora Casa de Campo “Dr. Gustavo Ferrere”, además de las oficinas de Funuesa que tiene por objetivo asegurar la sanidad del ganado vacuno contra la fiebre aftosa, también se encuentra la oficina local de Senasa, la oficina de Guías, del Ministerio de Desarrollo Agrario, y la dependencia del Comando de Policía Rural –CPR – 9 de Julio.