Trabajan en el acondicionamiento del Autódromo «Ciudad de 9 de Julio»

El Automoto Club Nuevejuliense trabaja intensamente durante estos días en la puesta a punto del Autódromo de Nueve de Julio, que el próximo fin de semana volverá a convertirse en escenario de una importante jornada de automovilismo deportivo.

Con el objetivo de presentar el circuito en las mejores condiciones, se llevan adelante diferentes tareas de mantenimiento general, limpieza, pintura y acondicionamiento de las instalaciones,

poniendo especial atención en cada uno de los sectores que forman parte del predio.



Entre los trabajos realizados se destaca también la renovación del piso de la cantina, una tarea destinada a mejorar las condiciones de uno de los espacios de servicios más utilizados durante las

competencias.

La actividad continuará durante los próximos días y tendrá un momento clave a partir del jueves, cuando comenzará el armado de cartelería, carpas y diferentes estructuras necesarias para recibir a pilotos, equipos y público.



Todo forma parte de una preparación que apunta no solamente al aspecto deportivo, sino también a brindar una mejor experiencia a quienes se acerquen al escenario nuevejuliense.

El esfuerzo de los integrantes del Automoto Club Nuevejuliense vuelve a quedar reflejado en cada detalle, con muchas horas de trabajo y dedicación para que el autódromo luzca de la mejor manera cuando se enciendan nuevamente los motores, informaron en una gacetilla desde la institución deportiva.