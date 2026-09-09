La Sociedad Rural renueva sus autoridades en una de las elecciones más disputadas en 160 años

Los socios de la Sociedad Rural Argentina (SRA) estan definiendo este miércoles quién será el nuevo presidente de la entidad por los próximos 2 años. De un lado, Nicolás Pino, quien busca su reelección, y del otro su vicepresidente en funciones, Marcos Pereda Born.

Si bien llegaron juntos al poder, se distanciaron en los últimos meses y protagonizan una de las elecciones más disputadas de los 160 años de historia de la entidad que integra la mesa de enlace.

La votación presencial se lleva a cabo desde este mediodía en el predio ferial del barrio porteño de Palermo, mientras que los votos de los asociados del interior ya fueron emitidos de manera electrónica. Se espera que los resultados se den a conocer a partir de las 18 hs.

Ambos candidatos se encuentran confiados en que obtendrán la victoria. Por un lado, Pino, quien busca su cuarto mandato consecutivo al frente de la entidad centenaria, encabeza la lista de Presencia Federal, acompañado por Carlos Odriozola como candidato a vicepresidente, mientras que Pereda se postula en representación de Renovación con Unidad, acompañado por Santos Zuberbühler.

Si bien la campaña electoral de ambos contendientes duró dos meses, la interna pública ya lleva más de un año, con acusaciones cruzadas, denuncias por irregularidades, supuestas operaciones mediáticas y desacuerdos por el acto eleccionario.

Pino y Pereda llegaron a la cúpula de La Rural en 2021, venciendo al entonces presidente, Daniel Pelegrina. Ese primer mandato fue corto, ya que las elecciones deberían haberse llevado a cabo en 2020, año de la pandemia.