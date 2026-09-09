Bomberos de 9 de Julio adhieren al reclamo: toque de sirena, este jueves a las 10 hs
Los Bomberos Voluntarios de 9 de Julio informaron a toda la comunidad que el próximo jueves 10 de septiembre, a las 10:00 horas, adhieren al toque de sirena en todo el país.
Esta acción tiene como objetivo visibilizar la situación que atraviesan los Bomberos Voluntarios y reclamar los fondos necesarios para poder continuar brindando nuestro servicio a toda la comunidad.
«Los Bomberos Voluntarios estamos presentes cada vez que alguien nos necesita, poniendo nuestro tiempo, esfuerzo y compromiso al servicio de los demás».
«Hoy necesitamos que la comunidad también nos acompañe y nos ayude a hacer escuchar nuestro reclamo».
«Porque detrás de cada sirena hay bomberos que están para ayudar».
Y para poder seguir respondiendo, necesitamos los recursos necesarios».
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