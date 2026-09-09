Juegos Bonaerenses 2026: Nueve de Julio sumo un nuevo finalista para Mar del Plata

Desde l comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N.º 2 informaron que alumnos de la institución participaron este martes en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses, desarrollada en la localidad de General Arenales en la disciplina de Artes Plásticas y Literatura. Los estudiantes integraron la delegación oficial del Municipio de Nueve de Julio

Desempeño y resultados

En ese marco los jovenes desplegaron un muy buen trabajo logrando por parte de Ignacio González (Dibujo – Sub 18), el 1.º puesto en la etapa regional, asegurando su pase a la Final Provincial en la ciudad de Mar del Plata. Por su parte Gianluca Bustamante (Cuento – Sub 18), representó al distrito con su labor en la disciplina literaria. Laila Costa (Dibujo – Sub 15), participo en la categoría juvenil de artes plásticas. Mientras que Anahí Quenaya (Dibujo – Sub 18), completó la representación institucional en el área artística con una notable producción.

Los alumnos fueron acompañados por el profesor Diego van Bergen, quien viene trabajando con ellos en esta area de preparación y producción pedagógica de los participantes.

Desde la institución educativa extendieron el apoyo a Ignacio González de cara a la definición provincial en Mar del Plata, al tiempo que expresaron un especial agradecimiento a las familias por el acompañamiento incondicional y al equipo del área de Cultura por la gestión permanente junto a la delegación.