Caminos Rurales: Hay consenso en crear una Comisión Vial Rural en 9 de Julio

Acta de por medio, este martes en el Salón de las Américas, con la participación de la Intendente Municipal María José Gentile, Concejales y de las entidades gremiales agropecuarias, a lo que se sumo Cámara de Comercio e Industria de 9 de Julio, se realizo una reunión formal para trabajar sobre la ordenanza que busca crear la figura de Comisión Vial Rural del Partido de 9 de Julio, y asi dar una respuesta a la recuperación de la red vial rural.

En diálogo con el programa Acontecer Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, la Intendente Gentile fue consultada acerca de la reunión de la cuenca del Rio Salado que se dio el pasado viernes 4 de septiembre en Roque Pérez, a lo que también se le consulto por el encuentro dado junto a productores rurales y concejales, quien comento «esta fue la tercera reunión que llevamos adelante con las entidades asociadas al sector agropecuario que tenemos en 9 de julio y a las cuales sumamos también a la mesa de trabajo a un representante de cada bloque del Concejo Deliberante (esto fue por pedido de las entidades agropecuarias). Esta es una mesa que está diseñada para diagramar la ordenanza que busca cambiar la forma de gestión de los caminos rurales, menciono Gentile.

Por consenso, de las entidades, se decidió que el proyecto de comisión vial, presentada inicialmente por la Sociedad Rural y un grupo de productores independientes, crear una Comisión Vial Rural en 9 de Julio, es la opción más válida, dadas las situaciones que hoy atravesamos, reconoció en dialogo con Radio Amanecer.

Gentile explico, tenemos caminos que están complejos, a ello la situación económica que no es buena y hay mucho por reconstruir. Se decidió que la comisión vial era la figura que podía funcionar, sobre todo también porque en distritos como Benito Juárez, un distrito que si bien no es parecido en cuanto a lo que es nuestra geología, pero ha funcionado bien, ya tiene varios años atrás, se conformó y se ha afianzado. Nosotros queremos copiar ese modelo y vamos por eso, informo.

Nos hemos puesto de acuerdo y con la aprobación de todos, tanto de los productores como el legislativo, de que la mesa de hoy es la única mesa de trabajo para encarar esta ordenanza, que obviamente va a tener que salir por consenso, que no todos vamos a tener que estar de acuerdo probablemente, pero es el lugar donde se tiene que discutir eso. Las reuniones por esta ordenanza municipal se dará todos los martes.

De la reunión de este martes se informo desde lo legal temas que deben cumplirse de acuerdo a la ley orgánica municipal, por lo que en próximos encuentros vamos analizar los artículos de la ordenanza presentada por Sociedad Rural y que están de acuerdo las otras entidades, informo

Vuelven las reuniones de la Mesa de Emergencia Hídrica

En otro orden adelanto que ante la problemática que puede llegar a darse por el evento climático del «niño», y ante la situación hídrica que tiene el distrito de 9 de Julio informo que en días mas se realizara una nueva reunión de la Mesa de Emergencia hídrica, en este caso además de las entidades rurales, también la participación de funcionarios de Provincia. Sera el mismo formato que llevamos adelante durante el año pasado, recordó.