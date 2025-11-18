Torneo Uroba: Huracan de Carlos Casares es el campeon

Se disputo este sábado 15 en cancha del Rugby del Club Atlético 9 de Julio, donde se enfrentaron el local, Atletico 9 de Julio que enfrento a Huracán de Carlos Casares, ante un buen número de público con alternativas cambiantes y definición recién sobre la finalización del partido, que termino como ganador al Club Huracán 21 a 18, logrando asi el título de campeón del Torneo Desarrollo, organizado por la UROBA; después de un duro partido, las autoridades entregaron los premios, con el aplauso de jugadores y público local y luego, se realizó el tradicional tercer tiempo, con costillares y disc jockey.

El equipo de Atletico 9 de Julio estuvo conformado por: Juan F.Flores, Sebastián González, Guillermo Maya, Carlos Marín, Tomás Piñero, Juan F. D’Orsi, Víctor M. Bordone, Pedro A. Parera, Franco Zubieta, Tadeo Ippoliti, Luciano Zubieta, Agustín Hoyos, Josué Moreno, Jano Maíz, Giuliano Maccagnani, Máximo Vacarezza, Salvador Ferrere, Juan Ignacio Carabio, Mateo Villalba, Guido Fasciolo, Carlos Gagliardi, Gaspar Nowak y Gonzalo Ponce. DT Pancho Miglierina.