Tormentas fuertes y alertas de nivel naranja y amarillo en toda la provincia de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por tormentas de nivel amarillo y naranja para 15 provincias, incluyendo la totalidad del territorio bonaerense.

En tanto, en los próximos 10 a 15 días, situaciones de mayor dinámica atmosférica con ciertos rasgos de la temporada fría del año, generarán el avance de sistemas frontales o ciclogénesis en niveles bajos sobre el país.

De esta forma es que van a encadenarse distintos episodios generalizados de mal tiempo en el centro y norte de la Argentina en esta quincena, según vislumbran los principales modelos de pronóstico.

«El primer evento destacado de mal tiempo generalizado responde a la presencia de un frente semiestacionario en el centro del país que será el martes desalojado por el avance de un importante frente frío», indicó el sitio especializado Meteored.

Sobre esta zona frontal se están regenerando este lunes lluvias y tormentas de variada intensidad, afectando en la mañana especialmente el centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Durante el martes, con el avance del frente frío, las áreas de tormentas definitivamente evolucionarán hacia el norte, mostrando de manera local intensidad fuerte a severa sobre el centro y norte de Argentina, de manera progresiva de sur a norte.

El SMN mantiene un nivel de alerta naranja que abarca el extremo norte de La Pampa, extremo sur de Santa Fe, sur de Córdoba y buena parte de la provincia de Buenos Aires, en donde podrían continuar dándose granizadas puntuales, y las lluvias podrían superar localmente los 80 mm.