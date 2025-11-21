Tonelli: En el mundo la demanda de carne supera a la oferta, la pregunta es quien va a proveer

El ciclo de expositores del 4to. Congreso Ganadero del Rosgan luego de la apertura institucional del encuentro dado en la Bolsa de Comercio de Rosario, el conclave arranco con los tapones de punta, con el consultor Víctor Tonelli quien llevo al auditorio en que punto esta hoy la ganadería, como esta el mundo en materia de demanda, como están los oferentes y que papel esta jugando Argentina.

Tonelli se diferencio del concepto boom de la ganadería, y hablo mas de lo que recién esta empezando, en su charla titulada «La nueva era de la ganadería». En esto que empieza a partir de esta revancha, hay mucho por construir y mucho por disfrutar», aseguro.

El reconocido consultor ganadero en dialogo con la prensa puntualizo que en esta nueva era, debemos considerar que es un periodo de tiempo largo y lo que estoy viendo, es básicamente lo que pasa en el mundo, donde más allá de que Argentina también se está alineando en esa línea, lo más trascendente para imaginar es lo que viene y qué está pasando en el mundo, donde las demandas están creciendo, a un ritmo inimaginable que supera largamente la oferta y en consecuencia los precios no dejan de crecer», puntualizo.

Según Víctor Tonelli hay un crecimiento espectacular de regiones no tradicionales como son Asia, sudeste asiático, Medio Oriente y norte de África, consumiendo carne, incluso en países de la dimensión de Indonesia, con 300 millones de habitantes que comían muy poca carne y empiezan a pedir carne», informo.