TodoLactea: ¿Llega a su fin el sistema de estacas para criar terneros?

La mayoría de los tambos argentinos trabajan hoy bajo un sistema de estaca en la crianza de los terneros, pero han llegado nuevas épocas, nuevas miradas de producción y consumo, que han permitido reflexionar y readecuar un sistema de trabajo que no está permitiendo sacar el máximo provecho en los terneros y que se contrapone con el concepto de bienestar animal. Sobre estos cambios, se profundizará en el Taller de Crianza Teknal + INTA Rafaela, que se llevará a cabo en TodoLáctea en el mes de mayo, de la mano de Georgina Frossasco, técnica del instituto, quien ahondará sobre un nuevo sistema de crianza que deberán adoptar los productores lecheros, no sólo para mejorar aspectos productivos tranqueras adentro, sino también para adaptarse a las demandas futuras que deberán adoptar las empresas, por responsabilidad propia, o urgidos por las nuevas demanda de consumo.

“El sistema de estaca en la crianza de los terneros, si bien es de bajo costo inicial, se ha demostrado que tiene muchos efectos negativos, por lo que en otros importantes países productores de leche ya está prohibido tener atados a los animales”, señala la especialista del INTA Rafaela, poniendo el foco en el bienestar animal.

Profundizando en los motivos, Frossasco añade que, además, ya existen sistemas con mas ventajas, como el sistema de crianza de a pares. “Sobre éste vamos a hacer un poco hincapié en el taller, dado que ya se está implementando en países como EE.UU y Canadá”.

Si bien señala que aún en Argentina este nuevo sistema de trabajo es bastante reciente, en el INTA Rafaela ya se ha adoptado: “Hemos cambiando del sistema de estaca con corredera a este sistema de crianza de a pares, hasta los 15-20 días, el cual luego se pasa a un sistema de crianza colectiva”; precisó.

Crianza en carros móviles, que se lleva a cabo durante los primeros 15-20 días de vida

Ventajas de la crianza a la par y colectiva

Frossasco señala que “se ha demostrado que hay mayores consumos, relacionados a mayor ganancia de peso en este sistema. Además, la sociabilización del ternero permite que el animal esté menos estresado y desarrolle un comportamiento más normal, impactando en mejores tasas de crecimiento”. A ello, subraya, se le suma un mejor desarrollo cognitivo, que tienen implicancias en la adaptación que van a tener esos terneros a los cambios dentro del tambo.

Por el lado del recurso humano abocado a la tarea, la técnica del INTA destaca que los principales cambios se observan en la manera de mover los animales, donde se ahorra mucho tiempo; así como también a la hora de brindar los alimentos. “Además, se debe estar atento a otros trabajos que, por ahí en estaca no se tenían en cuenta, como por ejemplo que la crianza de a par se debe hacer dentro de una determinada estructura, de camas, que deben cumplir ciertas condiciones”.

Pasados los 20 días, se pasa a una crianza colectiva, en grupos reducidos de no más de 8-10 terneros, bajo una estructura de paneles móviles.

Cambios actuales para amoldarse a nuevas exigencias

Frossasco comenta que hoy en día hay nuevas exigencias, no sólo por parte de empresas lácteas, sino también de los consumidores en cuanto al origen de los alimentos, las cuales, entiende, se irán imponiendo con el paso del tiempo. “Si bien en la actualidad no está prohibido tener el ternero atado, en la estaca, posiblemente a futuro lo esté; porque son cuestiones de bienestar del animal. Por ahí no llega a prohibirse; como en otros países, pero pasará a ser una barrera para trabajar con ciertas empresas, que exporten o elaboren productos para el mercado local, ya que los consumidores exigen cada vez más que se cumplan normativas de bienestar en los tambos que entregan la leche a las exportadoras, lo que genera una presión social y seguro muchas empresas van a tener que adaptarse”, argumenta.

El Programa del Taller de Crianza Teknal + INTA Rafaela

A la conferencia sobre nuevos sistemas de crianza para terneros la acompañarán otras charlas de interés, de la mano de técnicos de la firma Teknal y del INTA Rafaela. Discurrirán por diversos tópicos, como salud, nutrición y manejo, entre otros, el día 13 de mayo desde las 14:30 hs en TodoLáctea.

Las charlas versarán sobre:

«Factores de riesgos asociados a la mortalidad de terneros en crianza», a cargo de Nicolás Welschen, técnico del INTA Rafaela.

«Reglas de oro del calostrado», de la mano de Luis Cortella, asesor técnico de Teknal.

«Nutrición de Precisión para una crianza eficiente», con la Ing. Agr. Agostina Bogni, coordinadora técnica de Teknal.

«Uso responsable de antibióticos en crianza de terneros», que tendrá como disertante a Agostina Peña, técnica del INTA Rafaela.

«Rediseñando los sistemas de crianza: opciones para reemplazar la estaca, a cargo de Georgina Frossasco, técnica del INTA Rafaela.