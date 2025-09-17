Tiempos duros: El dirigente metalúrgico Rubén Silva acompaño a empleados metalúrgico de Vassalli: Que dijo de la situación metalúrgica en 9 de Julio

Rubén Silva es el secretario de la Seccional UOM 9 de Julio, un incansable de trabajar desde las instituciones y en pos de la comunidad. Con mas de treinta de trabajar en la industria metalúrgica, desde hace cuatro esta al frente de la Seccional local, tras ser durante varios años, Delegado en la empresa Yomel.

Invitado por el programa radial Acontece Rural por FM 102.7 Radio Amanecer, el dirigente gremial metalúrgico describió el difícil momento que enfrenta la industria metalúrgica del país. «Son tiempos que nos esta golpeando muy duro», grafico.

En ese marco comento que la pasada semana acompaño al Secretariado Nacional de UOM, Abel Furlan y demás dirigentes en la ciudad santafecina de Firmat, donde la empresa Vassalli, viene desde hace mas de tres meses sin pagar sueldos a los empleados, aumentos, ni aguinaldo y el temor de que la empresa cierre. Tanto el gremio UOM como los trabajadores han tratado de buscarle una solución con alguna conciliación, y no se han presentado al Ministerio de trabajo para regularizar esto, se han negado, dijo Rubén Silva.

Esto trajo que días atrás se movilizaran mas de 2.000 personas por calles de Firmat, tanto vecinos como la llegada de otras seccionales que fuimos a acompañar y sostener el reclamo de los compañeros. Silva describió que fue muy triste ver a los compañeros que no encuentran respuestas a la vez que agradecían en que les estemos acompañando, describió.

«Esa tristeza me trajo a la memoria cuando cerro Hilcor quedamos sin trabajo hace mas de 30 años en 9 de Julio y lo mal que la pasamos. En Vassalli son 280 trabajadores que están en la calle, puntualizo Rubén Silva en dialogo radial.

No es solo el caso de Vassalli, hay otras como KTM que enfrentan amenazas de cierre, mucho mas con la importación, remarco.

Situación metalúrgica en 9 de Julio

Consultado sobre la situación de la industria metalúrgica de 9 de Julio, sostuvo que está estable. A diferencia del año pasado que se sacaron 40 puestos de trabajo, este año no se da eso, pero tampoco se incorpora personal.

No obstante aseguro que hay algunas empresas que están teniendo algunos problemas, como reducción de jornada los días viernes, y si bien se limito a no mencionarlas, la importación también impacta en lo local. En este caso hay una empresa en esta situación, que si bien no esta vendiendo lo que si producen, pero les va muy bien con la importación comento Rubén Silva.