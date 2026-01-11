Terror en González Catán: un hombre mató a su pareja y a su bebé de 11 meses

La conmoción se apoderó de un barrio de González Catán cuando, tras horas de angustia e incertidumbre, la Policía confirmó el peor desenlace: una joven y su bebé de 11 meses habían sido asesinados dentro de su propia casa. El principal sospechoso, pareja de la mujer y padre del niño, fue detenido poco después acusado de un doble homicidio agravado.

Todo comenzó el jueves, cuando la familia de Agustina Cardozo López perdió contacto con ella. Las llamadas no eran respondidas y los mensajes quedaban sin leer. La preocupación se transformó en alarma cuando los familiares se acercaron a la vivienda, ubicada sobre la calle Matienzo al 5500, y fueron atendidos por la pareja de la joven, quien se negó a permitir cualquier tipo de contacto con Agustina.

Ante esa situación, los allegados radicaron la denuncia. Con intervención de la fiscalía especializada en violencia de género, se ordenó un allanamiento de urgencia. Al ingresar al domicilio, los efectivos se encontraron con una escena devastadora: Agustina y su hijo, Dominic, estaban sin vida. Ambos presentaban heridas de arma blanca.

Para entonces, el hombre ya no estaba en la vivienda. Según reconstruyeron los investigadores, se había dado a la fuga al advertir la presencia policial en la zona. Minutos después del hallazgo, una ambulancia del servicio de emergencias constató oficialmente las muertes, mientras personal especializado preservaba la escena y realizaba las primeras pericias.

La investigación avanzó con el relevamiento de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos. Con esos elementos, los detectives lograron ubicar y detener al sospechoso horas más tarde. Quedó imputado por el delito de doble homicidio agravado, en una causa que pasó a manos de las fiscalías de homicidios y violencia de género.

Mientras se esperan los resultados definitivos de las pericias forenses, el caso vuelve a poner en primer plano la dimensión más extrema de la violencia intrafamiliar. En el barrio, el dolor se mezcla con la incredulidad: una madre joven y un bebé perdieron la vida en un contexto que, según ahora investiga la Justicia, estuvo marcado por el encierro, el miedo y el silencio previo a la tragedia.

