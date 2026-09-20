Terrible estadistica en la provincia de Buenos Aires: En julio las rutas bonaerenses dejaron 63 victimas fatales

Según informó el organismo privado presidido por Pedro Perrotta , los datos muestran un incremento significativo respecto del mes anterior: durante junio se habían registrado 49 víctimas fatales.

La estadística mostró que durante julio se perdieron 2 vidas por día por la inseguridad vial. Y en dos meses se perdieron 112 vidas en rutas y calles de la provincia.

“En julio hubo un 28% más de víctimas fatales del tránsito que en el mes anterior. Son números que tienen que interpelarnos porque detrás de cada estadística hay personas, familias y comunidades atravesadas por una pérdida que, en muchos casos, podría haberse evitado”, señaló Perrotta.

La Plata, a la cabeza

La capital bonaerense fue el municipio con mayor cantidad de víctimas fatales durante julio, con 10 fallecidos. Luego le sigue Luján, con 7 víctimas fatales, todas ellas registradas en un solo siniestro fatal. Continúan Bahía Blanca, San Andrés de Giles y Tres Arroyos con 3 víctimas fatales cada uno.

Con 2 víctimas aparecen Berisso, Coronel Suárez, General Alvarado, Las Flores, Lobos, Pehuajó y Tigre.

También se registró una víctima fatal en cada uno de los siguientes municipios: Almirante Brown; Ayacucho; Cañuelas; Chacabuco; Coronel Dorrego; Escobar; Ezeiza; General Pueyrredón; General Rodríguez; La Matanza; Lincoln; Lomas de Zamora; Maipú; Necochea; Pilar; Ramallo; Rivadavia; Rojas; San Cayetano; San Isidro; San Nicolás; San Pedro y 25 de Mayo.

Perfil de las víctimas

De las 63 personas fallecidas, 43 fueron varones, lo que representa el 68,2% del total, y 20 fueron mujeres, equivalentes al 31,8%. En términos generales, aproximadamente dos de cada tres víctimas fatales fueron varones.

La edad promedio de las víctimas fue de 39,8 años. Entre los varones, la edad promedio fue de 44 años, mientras que entre las mujeres se ubicó en 32 años. Las edades registradas abarcaron desde los 10 hasta los 85 años.

Autos y motos

El relevamiento del Observatorio contabilizó 43 víctimas vinculadas a autos, 14 a motos, 4 peatones, 2 ciclistas.

El Observatorio también diferenció la cantidad de víctimas de la cantidad de vehículos involucrados, debido a que en determinados hechos varias víctimas viajaban en un mismo vehículo. Por ejemplo, en Luján siete personas que viajaban en un mismo auto perdieron la vida.

De los siniestros participaron 31 autos, 14 motos, 4 peatones y 2 bicicletas.

Rutas nacionales o provinciales

La distribución según el lugar donde se produjeron los hechos muestra el peso que tuvieron en julio las rutas dentro de la siniestralidad vial bonaerense.

En rutas nacionales se registraron 22 muertos en 18 siniestros, lo que representa el 34,9% del total de víctimas. En rutas provinciales se contabilizaron 17 muertos viales en 9 siniestros, equivalentes al 26,9%.

En conjunto, las rutas nacionales y provinciales concentraron 39 víctimas fatales, es decir, el 61,9% de todas las muertes viales registradas durante julio.

Por otra parte, en calles, avenidas, barrios, pasos a nivel y otros puntos ubicados dentro de localidades se registraron 24 muertos en 24 siniestros, equivalentes al 39% del total.

Para Perrotta, estos datos requieren “una mayor presencia del Estado en las calles y en las rutas. Los controles tienen que ser sostenidos, visibles y planificados sobre la base de dónde, cuándo y cómo se producen los siniestros. La prevención requiere presencia territorial, fiscalización y capacidad de anticipación”, afirmó.

Viernes peligrosos

El análisis por día de la semana muestra que los viernes fueron las jornadas con mayor cantidad de víctimas fatales: 17 muertos, los domingos se registraron 10, los jueves también hubo 10 víctimas, los miércoles 9 víctimas, los sábados 7 víctimas, los martes, 7 y los lunes fueron las jornadas de menor mortalidad, con 3 víctimas.

En cuanto a fechas puntuales, el 31 de julio fue el día con mayor número de víctimas fatales de todo el mes: 8 fallecidos en solamente 2 siniestros. Ese número estuvo fuertemente condicionado por el hecho ocurrido en el partido de Luján, donde murieron siete personas.

Educación vial como política permanente

Desde ODE también señalaron que la reducción de las víctimas del tránsito no puede depender exclusivamente de controles y sanciones, sino que debe complementarse con políticas permanentes de formación y concientización.

“Las campañas de educación vial no pueden aparecer solamente después de un accidente grave o en determinadas fechas del calendario. Necesitamos campañas permanentes, desde las escuelas y también dirigidas a conductores de autos, motociclistas, ciclistas y peatones. La seguridad vial tiene que convertirse en un aprendizaje cotidiano y sostenido en el tiempo”, sostuvo Perrotta.

El titular del Observatorio consideró además que las campañas deben adaptarse a las características particulares de cada territorio y a los factores de riesgo que muestran los datos.

“Una campaña eficaz tiene que partir de información concreta. No son iguales los problemas de una ruta nacional, una ruta provincial, una avenida urbana, un acceso o la entrada y salida de una escuela. Si conocemos dónde se producen las muertes y quiénes son las víctimas, tenemos mejores herramientas para diseñar políticas específicas y no respuestas generales que terminan teniendo poco impacto”, agregó.

“Cada número que incorporamos a una estadística representa una vida perdida. El desafío es transformar esos datos en decisiones: mejores controles, infraestructura más segura, educación vial, planificación y prevención. Medir sirve si después esa información se utiliza para evitar que la estadística del mes siguiente vuelva a crecer”, concluyó Pedro Perrotta.