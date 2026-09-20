Ahora un UTV Segway en el campo de 9 de Julio y la región es posible

La empresa nuevejuliense Portal Vendedor junto a Segway 9 de Julio viene trabajando ya en el segmento motos, y ahora fortalece su presencia en la región con líneas de vehículos UTV y Cuatriciclos, Segway Argentina

La marca estadounidense y con tecnologías de China, se destaca por características únicas en el segmento #utv tanto para el esparcimiento como en el trabajo rural.

La concesionaria en 9 de Julio de Segway recibió recientemente la visita de directivos de la empresa en Argentina y de China que llegaron para fortalecer la marca en la región y colaborar en la mejora continuo.