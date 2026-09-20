El invierno se despide con tormentas: alerta amarilla y fuerte viento en Buenos Aires

El último fin de semana del invierno tendrá un cierre inestable en la provincia de Buenos Aires. Después de un sábado sin fenómenos meteorológicos significativos, el avance de un frente frío durante el domingo provocará lluvias y tormentas en buena parte del territorio bonaerense, mientras que el comienzo de la primavera estará marcado por fuertes ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para gran parte de la provincia durante el domingo 20 de septiembre. El área alcanzada comprende prácticamente todo el territorio bonaerense, con excepción del noreste provincial, donde se encuentra el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El cambio comenzará a sentirse durante la jornada del domingo, cuando un frente frío avance desde el sudoeste hacia el noreste. La interacción con una masa de aire húmeda e inestable favorecerá el desarrollo de tormentas de variada intensidad, especialmente entre la mañana y la tarde.

Tormentas, ráfagas y posible granizo

Según el pronóstico, algunas de las tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por intensas precipitaciones en períodos cortos, fuertes ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los valores de precipitación acumulada se ubicarían, en principio, entre 15 y 30 milímetros, aunque el registro podría ser superado de manera puntual en algunos sectores.

El avance del frente no será uniforme: el sistema se desplazará progresivamente hacia el noreste y las condiciones podrán cambiar durante el domingo según su evolución en cada localidad. El SMN ya ubicó a buena parte del territorio bonaerense bajo alerta por este escenario.

Antes de la llegada del frente, el sábado 19 se presentará con condiciones relativamente estables en la provincia de Buenos Aires y sin fenómenos meteorológicos significativos. Será, de esta manera, una jornada de transición antes del cambio de tiempo que comenzará a desarrollarse durante las primeras horas del domingo.

El lunes llega el viento

La inestabilidad del domingo dará paso a otro fenómeno durante el comienzo de la semana. Para el lunes 21 de septiembre, ya con la primavera en marcha, se espera una jornada marcada por vientos fuertes del sector sudoeste sobre amplias zonas de la provincia.

Las mayores intensidades podrían registrarse en los municipios costeros del sur bonaerense, donde también existe la posibilidad de chaparrones costeros.

El ingreso del frente frío también provocará un descenso de las temperaturas, luego de varios días con condiciones más templadas en buena parte de la región.

Un cierre de invierno con alerta

Así, el cambio de estación llegará acompañado por un escenario meteorológico bien definido: sábado estable, domingo con lluvias y tormentas y lunes con viento fuerte del sudoeste.

El frente frío que avanzará sobre la región forma parte de un sistema que también generará condiciones adversas en otras zonas del centro del país, con alertas por tormentas y vientos en distintas provincias.

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, el SMN recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales y tomar precauciones durante los períodos de mayor actividad. Las alertas pueden modificarse a medida que avance el sistema meteorológico.