En el tambo se muestran auspiciosos en terminar el 2026, superando los 12.000 millones de litros

En agosto, más allá de continuar las condiciones de baja insolación, la Cuenca Oeste recibió pocas y moderadas lluvias (15 mms). Respecto del Niño fuerte que ya cursa en el país, los mapas de las

anomalías de precipitación esperadas, muestran que nuestra región (como buena parte de las cuencas lecheras del país), tendría las expresiones más intensas, concentradas en diciembre y enero, destaco en su informe del mes de septiembre, la Cámara de Productores de Leche del Oeste Bonaerense (Caprolecoba).

A ello agrega, que el SMN, en su pronóstico para AGO-SET-OCT, en la Cuenca, prevé lluvias superiores a las normales y temperaturas normales para la época.

Producción y perspectivas

La producción nacional, se ubicó en julio 3,2% sobre el año previo, y el acumulado Ene/Jul, estuvo +4,9% sobre 2025. Así, “Niño” mediante, podríamos crecer todavía cerca de un 20% más

hasta el pico primaveral. Habitual para la época.

Lo cual hace probable, que este 2026, superemos los 12.000 millones de litros/año.

En el oeste, los campos están muy bien de pasto, y hay excedentes como para buena cantidad de reservas. Las relaciones de precio con los granos, mientras, al 25/08, se ubicaban así: maíz 1,95

kgs/litro y soja 1,00 kg/litro. (Son buenas).

Agosto: Tensa calma comercial, a las puertas de la primavera

Con su oferta y demanda bastante ajustadas, la Cadena -tal como viene sucediendo desde hace meses- muestra, en términos comerciales, una tensa calma superficial, sin puja visible por la

leche. En 1er semestre las ventas en el MI, fueron similares a las de 2025.

El consumo sigue en 185 litros/hab/año, se trabaja sin sobrestocks, y los precios mayoristas de lácteos, en julio crecieron 2,3% vs 2,1% de inflación. Exportamos el 30% de lo que producimos, y los futuros de NZX proyectan hacia diciembre u$s 3800/TM para LPE. Por lo que la leche, podría pagarse bien en esta primavera.

La Cadena y su contexto institucional: reunión de la Mesa Provincial de Lechería

El 18 de agosto se reunió en La Plata la Mesa Provincial de Lechería de Bs As. En la que la CAPROLECOBA estuvo presente junto a otras entidades.

De inicio, el equipo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, expuso los “números del sector” e informó la Agenda de Trabajo que maneja para el resto de 2026. Y a continuación se enfocó la reunión en los temas centrales de este período: