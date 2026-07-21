El Newcomo de Club Atlético 9 de Julio compitió el Torneo Argentino de Corrientes

Desde el Newcom del Club Atletico 9 de Julio, informaron que la categoría +50 del Club compitio este ultimo fin de semana en el Torneo Argentino, que se disputó en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes, del viernes al domingo pasado, con la organización de la Federación Correntina de Newcom y la fiscalización de la FEVA, Secretaría Newcom.

Se desarrolló en el Estadio Municipal y contó con la participación de doce equipos de clubes de distintas Provincias, en una primera fase agrupados en tres Zonas, donde las Kosiukas vencieron al de La Rioja y al de Corrientes, perdiendo con Misioneras, equipo éste que luego fue el campeón; habiendo clasificado para la Zona Campeonato, donde se impuso al Club Vélez Sarsfield (Entre Ríos) y al de Las Flores (Buenos Aires), perdiendo con el otro conjunto de Misiones, Nazarenas, que luego fue el sub campeón.

Así pasó a la semifinal, donde de nuevo le tocó con Misioneras y en partido muy parejo, perdió muy ajustadamente, 13 a 15, 17 a 15 y en tie break 8 a 10 y así paso a la final por el 3° y 4° puesto, donde se impuso al otro conjunto de 9 de Julio, del CEF 101, por 15 a 4, 9 a 15 y 12 a 11, clasificando entre los tres mejores, recibiendo el trofeo en el podio y el puntaje para el ranking Nacional.

El conjunto Kosiuko formó con Daniela Aniasi, Luciana Amendolara, Alejandra Aramburu, Claudia Cañizal, Karina De Buono, Verónica Mallemaci, Gisel Morel, Fany Mortarini, Claudia Muñoz y Maricel Oyarzábal. DT Susana Reale