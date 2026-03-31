Temporal y alerta naranja en PBA: Diluvió en Mar del Plata, Sierra de la Ventana y clases suspendidas en más ciudades

Un fuerte temporal azotó este martes a algunas localidades de la provincia de Buenos Aires como Mar del Plata, Sierra de la Ventana y otras localidades bonaerenses mientras un alerta naranja emitido por el SMN para la medianoche y las primeras horas de este miércoles en localidades como Olavarría y Azul que ya habría sufrido las inclemencias del tiempo genera preocupación.

Uno de los distritos más castigados fue Tornquist. A causa de las lluvias desbordó el arroyo San Bernardo, lo que obligó al corte del acceso a Sierra de la Ventana por la Ruta Provincial 76.

Bomberos Voluntarios trabajaron en el lugar junto a personal municipal en tareas de limpieza ante la magnitud de la crecida.

Según informó el sitio local Noticias Tornquist, el motivo fue el violento desborde del arroyo, cuyo caudal superó el nivel del puente que conecta con la ruta, haciendo imposible la transitabilidad, especialmente para quienes llegaban desde Saldungaray.

Imágenes dada hoy en horas de la tarde en Sierra de la Ventana

Sobre la Ruta 72 el tránsito pudo ser restablecido tras una intensa labor de los servicios de emergencia del personal municipal.

Aunque luego de intensas labores la circulación pudo ser restablecida, la preocupación se centraba ante la crecida del río Sauce Grande, que podría generar nuevos inconvenientes en zonas bajas.

Diluvió en Mar del Plata y hasta tapó autos

En la tarde del martes se produjeron fuertes precipitaciones en Mar del Plata que ocasionaron anegamientos de calles y hasta auto que quedaron prácticamente sumergidos ante el caudal de agua en las calles.

Temporal en Mar del Plata (Foto Canal 8)

Vecinos en tanto debieron resguardar sus viviendas y pedir a los automovilistas que eviten circular para que el agua no ingrese a los domicilios.

Algunos vecinos hasta aprovecharon para navegar en kayaks y remar ante el agua acumulada.

Más ciudades afectadas y preocupación por un nuevo alerta naranja

Este martes se registraron anegamientos de calles en ciudades como Miramar, Benito Juárez y Necochea.

Aunque con menor intensidad, las primeras lluvias en Bahía Blanca y el agua que llegará proveniente de Saldungaray y Sierra de la Ventana alertó a los vecinos, aunque especialistas afirman que no causarán inconvenientes.

La única intervención del municipio fue ante la presencia de agua sobre la calzada que cortó el tránsito en camino La Carrindanga, entre las vías y el cementerio Parque de Paz.

Se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

En tanto, rige una alerta amarilla para este martes entre las 18 y las 24 y el miércoles de 6 a 12 y por la tarde de 12 a 18.

Por ese motivo, las autoridades educativas de ambos distritos suspendieron las clases para el turno tarde de este martes y el turno mañana del miércoles.