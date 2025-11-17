Temporal: arduo trabajo de la CEyS

l sábado por la noche una intensa tormenta provocó daños de consideración en algunos sectores de la ciudad de 9 de Julio y zona rural. La caída de árboles, postes urbanos y de media tensión, junto con daños en distintos elementos estructurales y afectaciones en alimentadores, interrumpieron el suministro eléctrico en gran parte de la planta urbana y alrededores.

Los destrozos ocasionados por el temporal dificultaron la llegada a varios puntos que aún permanecen sin servicio. La Guardia Eléctrica de la CEyS trabajó de manera ininterrumpida para restablecer la energía, priorizando las zonas más críticas y garantizando la seguridad de los operarios.



Durante la tormenta, la Guardia del Sector Eléctrico no se detuvo. En Carlos María Naón, los técnicos siguieron su trabajo en una de las zonas más afectadas por la tormenta y las inundaciones: caminos anegados, postes caídos y barro que complica cada paso.

Entre agua y cables el personal avanza con cuidado y profesionalismo para restablecer el servicio en condiciones que requieren experiencia, precisión y compromiso.

CEySTEL

Un pino caído durante la tormenta del sábado provocó la rotura de una fibra troncal que abastece gran parte de Ciudad Nueva.

El equipo técnico de CEySTEL estuvo trabajando en calle Schweitzer al 100, cerca de las vías del Ferrocarril Sarmiento, para restablecer el servicio de Internet.

«Se prevé que la misma se normalice esta tarde. Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión de todos los usuarios ante esta situación», informaron.