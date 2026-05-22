La Industria del biocombustible apoya el proyecto del gobierno que de aprobarse los llevara a una mayor competencia

La Camara Argentina de Biocombustible (CARBIO) emitió un comunicado en el que apoya el proyecto de ley presentado por la Senadora Bullrich y el bloque de la Libertad Avanza

“En momentos en que el mundo se encuentra en una compleja crisis energética, nuestra cámara, que representa alrededor del 70% de la capacidad instalada de la industria de biodiesel nacional, pondera la decisión del gobierno de presentar un proyecto de biocombustibles claramente superador al actual”, señala el documento de la entidad que preside Luis Zubizarreta.

“Contrariamente a lo que sucede en todos los países del mundo la ley actual define cupos por empresa y un precio regulado que se construye en base a los costos de la planta menos eficiente del sistema. Eso genera un precio al consumidor altísimo que implica un enorme costo para los consumidores y golpea la competitividad de la economía del país”, agregan.

Los empresarios consideran que “Hoy se da la absurda paradoja de que mientras se encuentran paradas todas las plantas más eficientes de biodiesel del país, que han sido discriminadas por Ley para vender en el mercado doméstico, los argentinos estamos obligados a comprar ese producto hasta un 20% más caro que la paridad de exportación a un grupo de empresas beneficiadas desde hace 20 años con este esquema y en que en algunos casos tienen varias plantas por grupo económico”.

“El nuevo proyecto nos llevará a un esquema de competencia que premia la inversión y la eficiencia con reglas parejas para todos los actores lo que generara el desarrollo de un sector en donde el país tiene una gran oportunidad de crecer”, finaliza.