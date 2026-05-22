Se disputa una nueva fecha de tenis de la Liga Nuevejuliense

Se está desarrollando el tercer certamen de Tenis de la Liga Nuevejuliense, que integran los Clubes Atlético 9 de Julio y San Martín, contando con la participación de gran cantidad de jugadores ambos sexos y clasificados por ranking en las diferentes categorías.

Se juega en dos fines de semana y en esta oportunidad, en las categorías intermedia, tercera y Damas “A”: la primera ronda se disputó del viernes al domingo pasados y se completa este fin de semana.

En intermedia, en octavos de final, Ignacio Coronel (1° preclasificado) venció a Iñaki Carassai y ahora se enfrenta con Nakel Bracco (5°), que venció a Enzo Almada; Carlos Perrota (7°) a Francisco Vaudagna y enfrenta a Juan Bautista Artola (4°), que venció a Francisco Zola; Cristian Scardino (3°) a Bastian Pastor y enfrenta a Paolo Barbieri (8°) que venció a Federico Mascheroni; y Julián Menéndez (6°) a Emanuel Pastor que enfrenta a Nehuén Bracco (2°), que venció a Pablo Cabrera.

En tercera, en 1/16 avos de final, Sebastián Bozzuffi venció a Felipe Hernández (1°) y enfrenta a Luciano Cayo, que se impuso a Juan Pablo Tardieu; Alvaro Conde a Tomás Garín enfrenta a Mauricio Alonso (5°) vencedor de Emanuel Grecco; Andrés Martín (7°) a Máximo Valese enfrenta a Emilio Susseret, que se impuso a Joaquín Rodríguez; Luciano Bivona a Marcelo Hoesé enfrenta a Juan Martín Bravo, vencedor de Renzo Benedetti (4°); Carlos Haugh (3°) a Agustín Genini enfrenta a Juan Lucas Ibáñez, vencedor de Mariano Deagustini; Tomás Tabbita a Daniel Luna enfrenta a Tiziano Perrotta, vencedor de Facundo Martín (8); Mauricio Perrotta a Nicolás Bossio enfrenta a Leandro Rodoni, que venció a Federico Andrada; y Gabriel Arosteguy a Alejandro Vaudagna enfrenta a Agustín Peralta (2°) vencedor de Ezequiel Lazalde.

En Damas “A”, en cuartos de final, María José Carná (1ª) venció a Magalí Basabe (5ª) y enfrenta a Sofía Pisano (7ª) que venció a Romina Guaragna (4ª); y Ana Paula Carletti (3ª) se impuso a Paula Paz enfrenta a Lorena Pettetta (2ª), que enció a Gisela Arrizabalaga (6ª)