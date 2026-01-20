Tasas Municipales 2026: Se conoce la fecha de vencimiento y como puede adherirse el contribuyente a la Boleta Digital

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Oficina de Ingresos Públicos, recuerda a los vecinos los próximos vencimientos correspondientes a la primera cuota y al pago anual de las tasas municipales, a fin de facilitar el cumplimiento en tiempo y forma.

CRONOGRAMA DE VENCIMIENTOS

10 de febrero:

Primera cuota / pago anual de la Tasa de Red Vial.

Primera cuota / pago anual de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene.

18 de febrero:

Primera cuota / pago anual de la Tasa Retributiva de Servicios Urbanos.

10 de abril:

Primera cuota / pago anual de la Patente de Rodados (autos y motos).

Cabe destacar, que de acuerdo a la ordenanza fiscal/impositiva votada para el presente año,se eximió del pago de tasa contra la lucha de plagas.

Ante cualquier consulta o para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp con la Oficina de Ingresos Públicos al 2317-621234.

Adhesión a la Boleta Digital

En otro orden desde la Secretaria de Hacienda del Municipio de 9 de Julio se informo y explico como los contribuyentes pueden adherirse al sistema de Boleta Digital, una herramienta que permite recibir las tasas por servicios municipales de forma más ágil, segura y sin el uso de papel, favoreciendo el cuidado del ambiente y la modernización de la gestión municipal», explicaron en una gacetilla.

Mediante esta herramienta, los vecinos pueden recibir mensualmente sus boletas directamente en su correo electrónico, accediendo a la información de manera simple y evitando trámites presenciales.

Pasos para adherirse a la Boleta Digital:

 Ingresar a la página web de la Municipalidad de Nueve de Julio www.9dejulio.gov.ar

 Hacer clic en el botón “Quiero adherirme a la boleta digital”.

 Completar los datos personales requeridos (DNI, CUIT o CUIL, nombre y apellido, dirección, teléfono y correo electrónico).

 Seleccionar la tasa correspondiente e ingresar el número de identificación.

 Aceptar las bases y condiciones y presionar ¡Adherirse!.

Las tasas disponibles para este sistema son: Tasa Retributiva de Servicios Urbanos, Red Vial, Servicios Sanitarios, Patentes, Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda y

Ocupación de Espacio Público.

Desde el Municipio destacaron que la Boleta Digital mejora la comunicación con los contribuyentes, agiliza los procesos administrativos y fortalece una gestión más eficiente y sustentable, insistieron.