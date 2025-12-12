Tasa de Red Vial: Tiempos difíciles, grandes decisiones.

La discusión de las tasas municipales en 9 de Julio esta llevando a funcionarios y concejales por estas horas a un debate en si esta bien o mal. Desde la oposición cuestionan que es un presupuesto flaco de obras y que no hay una aceptable oferta salarial a los empleados municipales, que dicho sea, se llevara el 70% del presupuesto para el ejercicio 2026. Esto no es nuevo, esta situación se viene dando desde hace años, donde afrontar la masa salarial, es en detrimento de una proyección como distrito.

Pero en materia de la Tasa Vial, la que mayor aporte hace al fisco municipal; también entro en debate si debe cobrarse o no. En ese sentido, desde Sociedad Rural de 9 de Julio, previo a la sesión preparatoria que la próxima semana habrá de darse en el Concejo Deliberante y donde deberán dar tratamiento; hizo conocer su posición:

Tiempos difíciles, grandes decisiones.

Desde SRNJ, trabajamos hace años en la problemática de la red vial, durante más de 20 años venimos pidiendo información, planes de trabajo, inversión en maquinaria, planta de personal, planta de maquinarias, etc.

Hemos entendido que la única manera posible es dialogando con los funcionarios de turno, la pelea y la queja nos ha cerrado puertas que solo el dialogo abre. Lo hemos hecho en soledad, sin acompañamiento de otros actores y de los productores mismos que muchas veces se mostraron desinteresados.

Hoy todos estamos en un barco que parece hundirse y solo se escuchan gritos, pocos voluntarios que aporten ideas y trabajo para cambiar el rumbo.

Parece que fuera un comentario inocente sobre nuestro trabajo, si se quiere considerar que los caminos están cortados, parece que ningún trabajo o gestión dio resultados, pero no es así, la tasa de 9 de julio figura entre las mas bajas de la región y con los mismos resultados, porque hay tasas que valen el doble y la situación de los caminos es idéntica, eso de que la tasa sea baja, se debe también a las reuniones, gestiones y dialogo que como institución hemos tenido con el gobierno, por muchos años.

Cabe aclarar, que somos productores que se ocupan y preocupan por los problemas de los productores, eso implica tiempos personales y costos que mayoritariamente lo pone cada uno de manera personal, y lo que es más importante aún, que siempre buscamos el interés general.

Una aclaración más, somos una institución que trabaja y propone al municipio, pero no tenemos poder para hacer cumplir lo que se propone o pide, porque no somos los ejecutores.

Dicho esto, y buscando ser nuevamente objetivos, entendemos que la suba de cualquier tasa, que sea el porcentaje de la inflación anual, es meramente traer un valor de un año atrás a la actualidad, por lo cual entendemos que el porcentaje de inflación anual debe ser tomado como tal en el aumento. El aumento real deberá ser utilizado para la compra de maquinarias, sea el porcentaje que sea, esto debería hacerse por afectación y quedar plasmado en la ordenanza.

La realidad es que hace años que la maquinaria es deficiente y ya no da más, hay maquinas que es más barato dejarlas que seguir arreglándolas. Desde nuestro trabajo con el municipio, habíamos pedido al secretario de obras públicas un plan de trabajo, el cual estaba bastante avanzado y además en este año habíamos pedido un plan de inversión que no se llegó a realizar dado las circunstancias.

Para invertir hay que tener fondos, si son específicos mejor, para que no puedan ser usados en otros rubros.

Ahora bien, todas estas medidas no servirán si no se va al fondo de la cuestión, que todos conocen y juegan con una dualidad políticamente correcta y nadie quiere tocar. La municipalidad de 9 de Julio es inviable si no tiene una reforma importante en su estructura de personal.

Tema sensible si los hay, pero que año tras año se viene agravando por las gestiones de la política que incorpora cada vez más gente y no lo hace para mejorar el funcionamiento sino por lo contrario empeora. Los ediles reclaman que se reduzca los funcionarios, pero no toca la planta general, a su vez se piden aumentos de sueldo que son lógicos, pero ante semejante cantidad de gente es imposible. También los gremios deben entender que hay trabas injustificadas que no permiten mejorar servicios que el municipio da.

Por lo tanto, el problema no es el aumento de la tasa, sino la distribución de la misma, hace años que se usan para el pago de sueldos, se habla de un 70% del recurso usado en la red vial y un 30% en administración, los números que recibimos coinciden con eso, pero siempre se encuentra alguna anotación que no concuerda, y la realidad es que el municipio se financia con una tasa afectada a un servicio.

Si bien podemos pedir a gritos las reformas necesarias, se juegan también otras problemáticas de las economías de los municipios, los ingresos que recibe de provincia no son suficientes, la fórmula de coparticipación es vieja y obsoleta, y así se van juntando problemas que fueron negociados en tiempos de bonanza y hoy que no hay plata ni en nación, ni en provincia, la realidad nos barre como un tsunami. Nueve de julio esta sin fondos para responder a las necesidades de la población.

Entonces viene aquí la paradoja, quienes son funcionarios y quienes son concejales, quieren unir fuerzas para que 9 de julio sea prospero como su potencial comercial, agropecuario, industrial, etc lo desea, o cada uno mezquinamente utiliza los puestos ganados para su ambición personal.

Resumiendo, es fácil desfinanciar a un gobierno, pero es un péndulo que vuelve inmediatamente hacia nosotros, y el futuro será inexorablemente peor.