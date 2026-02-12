Sumar tecnología y rindes: La Madrugada y Dekalb presentaron Campo Integrado

Una nueva jornada a campo convoco la empresa La Madrugada Agropecuaria junto a Bayer Cropscience con maices Dekalb y Surcos Consultora quien llevo adelante un ensayo de maices, ahora dentro de la propuesta de Campo Integrada que impulsa Bayer.

La jornada conto con varios productores agrícolas, de carne y de producción de leche, y conforme comento el Ing. Agr. Juan Abril, responsable comercial de La Madrugada, el objetivo es mostrar al productor la propuesta integrada de Bayer. En este con cultivo de maíz, donde estamos viendo híbridos, manejo de herbicidas, fungicidas, y todo el paquete y porfolio de Bayer», subrayo.

Los asistentes entablaron una muy buena discusión sobre los híbridos como el nuevo 7373, al cual Abril, lo ubico para los ambientes de alto potencial con una excelente caña y estabilidad de la misma, buen comportamiento ante el vuelco y quebrado, que le dan esa posibilidad de característica extra, además de respuesta a fertilización y ambientes de alta productividad», informo el agronomo.

En cuanto a la propuesta de campo integrado, se busca generar un espacio de consultas a los productores locales, inclusive con una experiencia local, no solo trasladada desde el semillero en los lugares de referencia donde ellos