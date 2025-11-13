Solo Emergencia y Créditos: Como es la asistencia para los productores inundados. en la PBA

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, oficializó la emergencia y / o desastre agropecuario en tres provincias, tras los daños provocados por sequías, inundaciones y granizo. La medida, recomendada por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA), alcanza a productores de ganado, cítricos y cultivos de distintas regiones, y prevé asistencia con combustible para municipios bonaerenses afectados.

La decisión se formalizó a través de las resoluciones 1776/2025, 1780/2025 y 1782/2025, . Hubo la reunión de la CNEyDA del 15 de octubre se evaluaron informes técnicos del INTA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Banco Nación, el Banco Central, el Ministerio del Interior y Agricultura, entre otros organismos, junto con representantes de entidades rurales como CRA, SRA, CONINAGRO, CAME y FONAF.

Alcance de la medida

En Río Negro, se convalidó el Decreto provincial 760/2025, que prorroga la emergencia ganadera por sequía hasta el 31 de mayo de 2026. La medida abarca explotaciones ubicadas en los departamentos Avellaneda, Conesa, El Cuy, General Roca, Pichi Mahuida y Nueve de Julio, e incorpora además a Ñorquincó, Pilcaniyeu y 25 de Mayo por el mismo evento y período.

Para Buenos Aires, se convalidó el Decreto 2452/2025, que prorroga la emergencia por inundaciones hasta febrero de 2026 en explotaciones agropecuarias de los partidos de Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Tapalqué.

Las inundaciones que golpearon a 9 de Julio y buena parte del centro bonaerense dejaron campos bajo el agua, caminos intransitables y pérdidas totales en lotes con inaccesibilidad, donde no se pudo cosechar, y lo que se cosecho prácticamente no se lo retiro, ya que está en bolsones, pero no se pudo sembrar cultivos de invierno, verdeos de invierno para ganadería, y en lo que respecta a cultivos de verano de lo planificado apenas uno 30/40% se pude cumplir.

Inundaciones en Buenos Aires 08112025

Asistencia con combustible para municipios bonaerenses

Además, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso una asistencia de 1,5 millones de litros de gasoil destinada a 25 municipios bonaerenses con superficies afectadas por excesos hídricos.

La distribución se realizará en función del nivel de afectación estimado por la CONAE, mediante imágenes satelitales del 9 de noviembre.

Los distritos alcanzados son: Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guaminí, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.

Cabe destacar que en la respuesta oficial también se tradujo en una línea de crédito: el Banco Nación anunció una asistencia financiera y prórrogas de vencimientos para los damnificados.

Líneas de crédito

Otras de las respuestas del gobierno nacional dada ante esta inundación en Buenos Aires, con foco en el centro oeste bonaerense, es la que fue presentada, sobre líneas de crédito del Banco Nación, en la reunión en 9 de Julio, en la que participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, junto a unos 400 productores que expusieron las consecuencias del temporal, pero que no evidenciaron reclamos al gobierno nacional.

Condiciones del préstamo

La «asistencia» consiste en una línea de capital de trabajo en pesos, a sola firma, dirigida a clientes MiPyMEs de cualquier tipo societario. El monto máximo asciende a $50 millones, con tasa fija del 30% y un plazo de hasta 36 meses, que incluye 12 meses de gracia para el capital.

Los pagos podrán realizarse de forma mensual, trimestral o semestral, según los ingresos del productor. Es decir, quienes perdieron todo deberán endeudarse para poder volver a producir.

Prórrogas que no alcanzan

El Banco Nación también dispuso una prórroga de hasta 60 días para las operaciones comerciales con vencimientos en noviembre y diciembre de 2025. El plazo podría ampliarse si se declara oficialmente la emergencia o desastre agropecuario a nivel nacional.

Pero el alivio es relativo: en un contexto donde no habrá cosecha, las prórrogas y los créditos a tasas subsidiadas difícilmente compensen la pérdida productiva. La medida deja expuesta la falta de un acompañamiento real ante una crisis climática que se repite y que, otra vez, encuentra al productor solo frente al agua. Tanto desde lo Nacional, provincial y Municipal.