ACA llega al Congreso Aapresid 2026 con su propuesta comercial integral

Con más de un siglo de trayectoria y una red de más de 130 cooperativas, ACA llegará al Congreso Aapresid 2026 con la fuerza de Expoagro con una propuesta orientada a mostrar su capacidad para acompañar a las cooperativas y sus productores mediante soluciones comerciales, servicios, conocimiento técnico y presencia territorial.

El espacio de ACA reflejará el trabajo conjunto de una organización que conecta las necesidades de miles de productores con una red cooperativa de alcance nacional. Esa cercanía permite comprender las particularidades de cada región y ofrecer respuestas adaptadas a diferentes escalas y sistemas productivos.

Una propuesta integral para el productor

La participación de ACA pondrá en valor la amplitud de su propuesta comercial y de servicios, diseñada para acompañar al productor en las distintas etapas de su actividad.

En materia de insumos, la asociación presentará tecnologías y soluciones para la producción desde la siembra hasta la cosecha, incluyendo semillas, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles y productos destinados a la nutrición y sanidad animal.

En semillas, exhibirá su propuesta integral de híbridos de maíz desarrollados para diferentes zonas de adaptación y necesidades productivas, con tecnologías RR, VT3 PRO, TRECEPETA y Vip 3 CL. La oferta también comprende materiales de maíz no GMO, entre ellos híbridos flint orientados a mercados que demandan granos con características específicas.

Los bioinsumos ocuparán otro lugar destacado como herramientas que permiten complementar las estrategias tradicionales de manejo, mejorar la eficiencia productiva y avanzar hacia sistemas más sustentables y adaptados a los nuevos desafíos del agro.

La Agricultura Digital será otro de los ejes presentes en el stand. A través de ACA Mi Campo, la asociación acerca herramientas digitales que facilitan el acceso a información productiva, permiten optimizar recursos y acompañan la toma de decisiones basada en datos.

La oferta que desplegará del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario se completa se complementa con servicios técnicos, comerciales y logísticos, así como con plataformas digitales destinadas a facilitar la adquisición de insumos, la comercialización y la gestión cotidiana de la empresa agropecuaria.

A través de sus cooperativas asociadas, estas herramientas llegan a productores de diferentes escalas y regiones, combinando innovación, conocimiento técnico y cercanía territorial. Esta capacidad de articulación constituye uno de los principales diferenciales del modelo cooperativo: brindar soluciones integrales y competitivas sin perder el vínculo directo con quienes producen.

ACA participará del panel “¿Qué desafíos globales enfrenta hoy la ganadería? Estrategias desde la cadena de valor», junto a la Mesa Global de Carne Sustentable y el IPCVA, dedicado a analizar la integración entre la producción agrícola y ganadera. La asociación viene consolidando un modelo que articula las distintas etapas de la cadena de valor de la carne y permite generar información sobre eficiencia productiva, trazabilidad, bienestar animal y sustentabilidad.

Además, participará del panel “Nuevas herramientas financieras”, que se realizará el martes 4 a las 17:15 horas en la sala Syngenta, donde Pablo Perretta, de ACA, presentará las alternativas de financiamiento, inversión y ahorro que ofrece actualmente ACA Valores, su Agente de Liquidación y Compensación (ALyC), tanto para productores agropecuarios como para inversores particulares.

Un punto de encuentro para el sector

Durante el Congreso Aapresid, el stand de ACA funcionará como un espacio de encuentro para productores, representantes de cooperativas, técnicos, dirigentes, instituciones y otros actores de la cadena agroindustrial.

La propuesta permitirá conocer la dimensión y diversidad del Tejido Cooperativo de ACA, así como el aporte que realiza al desarrollo económico y productivo de las comunidades en las que está presente.

Con esta participación, ACA reafirma su compromiso con los ámbitos donde se comparten conocimientos, se analizan los desafíos del sector y se construyen nuevas oportunidades para el productor agropecuario.