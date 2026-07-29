Frigoríficos de Cordoba, Catamarca y Santiago del Estero suman su respaldo al actual esquema de aportes en IPCVA

El revuelo que genero el intento del Ministerio Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina dando a conocer el intento de modificar el sistema de aporte obligatorio a uno voluntario, causo que varias entidades del agro y de la industria frigorífica cárnica del país manifestaran su rechazo.

Desde la Mesa de Enlace las principales cámaras frigoríficas y del propio IPCVA hicieron conocer que al Estado no lo es un costo y si le ha sido una herramienta de utilidad al Gobierno, cada vez que de promoción se trata, ya que su función es esa, promocionar una de las proteínas mas buscadas en el mundo y que nuestro país la tiene, pero también hay otros que si la tienen. Si no se la compran a Argentina, bien el mercado internacional accedería mas a las carnes de nuestros vecinos como lo son Uruguay, Brasil y Paraguay.

Un trabajo del IPCVA en los Estados Unidos en lograr abrir nuevamente el mercado norte americano, permitió este año que Donald Trump decidiera adquirir mas carne vacuna a nuestro pais, fruto esto del trabajo de técnicos y empresarios con empresas de ese pais, por dar un ejemplo.

En el año 2010 Argentina apenas le vendía unas 40.000 toneladas a China, quince años después, eso se multiplico por 10, por un lado la demanda el gigante asiático, por otro lado el trabajo de promoción por parte del IPCVA, con aportes de los productores ganaderos que envían a faena y los frigoríficos.

Sin embargo hay posiciones de productores o entidades que se resisten en cierta manera, son los menos, pero alli parce que el gobierno ha tomado alguna ventaja para querer imponer el aporte voluntario, lo que significaría un retraso importante, en el objetivo de promoción.

Este martes la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne – AFIC, con sede en la ciudad de Córdoba, entidad nacida en el año 1982 y que nuclea a la mayoría de la industria frigorífica

de faena bovina de las provincias de Córdoba, Catamarca y Santiago del Estero, expresa su respaldo al esquema de aportes establecidos en la Ley 25.507 de creación del IPCVA.

Los frigoríficos aportantes reconocen la importancia del Instituto tanto para el mercado doméstico como externo», destaca la nota.

En otro orden AFIC, también da un párrafo al mercado local, señalando que el relevamiento de precios con rigor estadístico y científico por más de 15 años, los estudios de mercado y sondeos de opinión, los trabajos sobre análisis de riesgo, la difusión sobre la importancia del consumo de proteína animal para la salud y el deporte, el concurso “Fans de la Carne” para colegios primarios, son solo una muestra de las actividades que se cancelarían en caso de cambiarse la metodología de aportes», advierten.

Las gestiones de IPCVA sobre la Salvaguardia en China

En el plano de promoción externa recientemente fue habilitado por parte de la República Popular de China el frigorífico Bustos y Beltran SA, fuimos parte y nos consta, el acompañamiento y gestión realizada por IPCVA durante 7 años y la defensa jurídica ante la medida de Salvaguardia llevada adelante el año pasado por dicho país que culminó con una cuota satisfactoria para Argentina; como también la gestión realizada el año anterior en Indonesia y cuyo acuerdo sanitario se concretó la semana pasada, al igual que las gestiones pendientes con Japón y Corea; la participación de empresas asociadas en la reciente Misión Comercial a Estados Unidos; la impecable organización de las ferias más importantes como ANUGA, Sial Paris y Shanghái, Dubái, CIEE, que permiten la participación de empresas y productores pero además significan una presencia País que es la envidia de otros países productores de carne; todo lo cual son ejemplos concretos y tangibles de lo que se pone en riesgo con las modificaciones propuestas», subrayan desde AFIC.

Desde la entidad del norte de nuestro país, recordamos integrada por frigoríficos de Cordoba, Catamarca y Santiago del Estero, «en definitiva, un Instituto creado por Ley tras el impulso y la iniciativa privada (no política), cuyos aportes son íntegramente realizados por el sector privado y bajo auditoría permanente, creado a imagen y semejanza de otros organismos similares y competidores, cuyos éxitos y logros son tangibles, no debiera ser motivo de reformas que impedirían el cumplimiento de sus fines», puntualizan y defienden el acutal sistema.

Finalmente resaltan «es nuestra intención, mediante el presente comunicado, apelar al sentido común del Gobierno que tanto están haciendo para que el sector de ganados y carnes vuelva a ser un sector pujante y competitivo (eliminando restricciones e impuestos distorsivos) evitando que se cometa un tremendo error con la herramienta más apropiada para consolidar el desarrollo de la actividad.