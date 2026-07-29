Geopolítica y coyuntura local: el agro analiza su lugar en el escenario global en Rosario

Una vez más, el Congreso Aapresid con la fuerza de Expoagro marca el ritmo de la discusión sectorial y aborda los temas más destacados de la agenda internacional y local. La edición 2026, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en el Salón Metropolitano de Rosario, prevé una agenda completa de disertaciones y paneles dedicados a los “desafíos globales” y las “perspectivas socio-políticas”, dos de los nueve ejes que recorren el evento.

El Agro argentino en la escena global

Uno de los paneles bajo el eje “Desafíos globales” abordará el contexto geopolítico actual y sus repercusiones en el sector agropecuario, analizando la reconfiguración y tendencias globales, sus impactos a nivel sectorial y local, así como las estrategias necesarias de adaptación y posicionamiento, de la mano de Fernando Brun, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina y Mariano Turzi, de la Universidad Austral. El panel se titula “El agro en el tablero geopolítico global”.

Otros de los grandes temas que marcan la inserción de Argentina y la región en el mundo son los acuerdos y vínculos comerciales con otros países. En este marco, Carolina Cuenca (Subsecretaria de Comercio Exterior de la Nación), Federico Garat (Bayer) y Gonzalo Uranga (GDM) compartirán escenario para hablar de la cooperación entre Argentina Y EEUU en áreas clave como innovación agrícola, comercio, bioeconomía, atracción de inversiones y tecnologías emergentes.

Por su parte, Agustín Tejeda, Subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, e Inmaculada Montero Luque, Consejera Comercial de la delegación de la Unión Europea en Argentina subirán a escena para tratar las implicancias y oportunidades del Acuerdo Mercosur-UE.

El caso brasilero: cuando el Agro es “política de Estado”

Uno de los paneles buscará compartir lecciones y aprendizajes de la política agropecuaria brasileña, un ejemplo de marco institucional que permitió al sector productivo crecer sostenidamente durante décadas, aun atravesando distintos ciclos políticos.

El mismo contará con la presencia de ⁠Cleber Soares, viceministro de Agricultura y Ganadería de Brasil; y ⁠Jacyr Costa Filho, presidente del Consejo Superior de Agronegocios del COSAG, Tania Zanella, presidente del Instituto Pensar Agropecuario (IPA) y contará con la moderación de Ángeles Naveyra, presidente de Fundación Barbechando.

Investigación e innovación a escala regional

En un espacio único, los máximos representantes de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAs) de cinco países de la región debatirán sobre el desafío de escalar la innovación, fortalecer los sistemas de I+D con cooperación y acelerar la transferencia de conocimiento hacia los productores.

Participarán Silvia Massruhá, presidente de Embrapa (Brasil); Carlos Furche, director nacional del INIA Chile; Miguel Serra, presidente del INIA Uruguay; Orlando Noldin, director general de Programas de Investigación del IPTA (Paraguay); y Nicolas Bronzovich, presidente del INTA. Moderará el encuentro Maria Beatriz “Pilu” Giraudo, presidente del Senasa.

En otra línea – y en el marco de la colaboración estratégica por tercer año consecutivo con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) – el actual Director General de la entidad, el Dr. Muhammad Ibrahim, debatirá junto a la presidenta de Embrapa, Silvia Massruhá, el presidente de Aapresid Marcelo Torres sobre estrategias y casos reales para fortalecer sistemas de innovación agrícola capaces de responder a los desafíos compartidos por países de la región. El mismo se titula: “Construyendo hubs de ciencia, tecnología e innovación para la agricultura”.

Otro de los paneles revisará las experiencias en adopción de tecnologías en el Agro de Estados Unidos y Brasil, dos países que cuentan con los sectores agropecuarios más dinámicos en cuanto a la incorporación de nuevas herramientas. Con la moderación del coordinador de Digitalización Agro del IICA, Federico Bert, y bajo el título: “Acelerar la adopción tecnológica en el agro: aprendizajes de Brasil y EEUU», la ponencia contará con la presencia de Tim Lillie (McKinsey); Jonathan McFadden, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA); y Vitor Vaz Mondo (Embrapa).

Argentina: ¿qué país imagina el sector?

En un mundo que redefine sus cadenas de valor, la seguridad alimentaria, la transición energética y la innovación tecnológica, Argentina tiene la oportunidad para convertirse en un actor estratégico, pero hay debates aún pendientes.

Sergio Iraeta (Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca) y Maximiliano Fariña (Sec. Transformación del Estado y Función Pública) encabezarán un panel para discutir ¿Qué reglas de juego necesita el agro para ser más competitivo?

En la misma línea, empresarios de distintos sectores compartirán su visión sobre el país que podemos construir y las oportunidades que no debemos dejar pasar, en el marco del panel “¿Qué Argentina necesitamos para producir más y mejor?, junto a Ezequiel Garbes (Adecoagro), Agustin Dranovsky (Compañía de Tierras Sud Argentino) y Enrique Flaiban (Luigi Bosca) y la moderación de Rodolfo de Felipe, presidente de LIDE.

En materia de infraestructura y obra pública, Iñaki Arreseygor (Agencia Nacional de Puertos y Navegación) y Gustavo Idígoras (CIARA-CEC) liderarán el panel El capital del agro navega por la hidrovía.

Periurbanos: el tema pendiente

Uno de los espacios del evento se reservará al debate sobre la gestión de la actividad agropecuaria en el ámbito periurbano. Bajo el título, “Gestión de periurbanos: construyendo confianza entre producción y comunidad”, Ignacio Mántaras – Secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Santa Fe -, Marcos Blanda – Secretario de Agricultura y Recursos naturales de la Provincia de Córdoba -, Carina Gallegos – Directora de Agricultura de la Provincia de Entre Ríos, y María Eugenia Racciatti – Intendenta del municipio de Cañada Rosquín, pondrán sobre la mesa los desafíos y las oportunidades reales para saldar esta deuda pendiente entre municipios, comunas y la producción agropecuaria.