Hockey Femenino: La categoría sub 16 de Atlético 9 de Julio se consagro campeón

Con la finalización de los Torneos Apertura que organiza la Asociación del Centro de la Provincia, desde el hockey de Club Atletico 9 de Julio informaron que en las categorías formativas, acaba de clasificarse campeón en Sub 16, a 4 puntos de quien le sigue, El Linqueño.

En la última fecha, en las tres divisiones se impuso por amplias diferencias de goles a San Martín, pero además, en Sub 14, la victoria significó la clasificación en la etapa local para los Juegos Deportivos Bonaerenses, en los que ya estaba clasificado en Sub 16.

Además, está clasificado para participar en los Campeonatos Nacionales de Clubes (CRC) en la Región Bonaerense, en Sub 14 en el nivel “A” y lleva otro equipo más de esta misma categoría; y en el mismo nivel “A”, participa en Sub 16; más Sub 19, en el nivel “B”, certámenes que se disputan en Mar del Plata y Bahía Blanca, hacia fin del año.

También se destaca el Club Atlético en el Torneo de Hockey masculino, que está integrado por equipos de tres Asociaciones, liderando las posiciones en la última fecha y además, este fin de semana participa en el Torneo Provincial de clubes campeones, por la Asociación, que se desarrolla en Bahía Blanca.