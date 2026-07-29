Neogen llega a Aapresid enfocada en potenciar el rendimiento en cada ambiente
Neogen Semillas será protagonista de una nueva edición del Congreso Aapresid, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en Rosario, con una propuesta enfocada en innovación genética, tecnología y cercanía con el productor.
En su stand, la marca de GDM exhibirá las novedades de su portfolio de soja y pondrá a disposición de los visitantes a su equipo técnico para brindar asesoramiento sobre manejo, fechas de siembra y estrategias para maximizar el potencial de cada variedad.
Entre los materiales más destacados para el segmento de grupo de madurez 4 medio, la compañía mostrará la experiencia de productores de dos variedades con tecnología Enlist STS: NEO46S25 SE, desarrollada para ambientes de alta productividad, aunque con gran estabilidad en zonas de rendimiento medio y bajo; y NEO47S25 SE, especialmente recomendada para ambientes más desafiantes, donde se destaca por su versatilidad y desempeño en lotes de productividad media y baja.
Ambas incorporan la tecnología Enlist STS, que ofrece una herramienta de gran valor frente al creciente desafío que representan las malezas resistentes.
Por otra parte, difundirá el desempeño de su variedad NEO42S25 RRSTS, un material de grupo de madurez 4 corto con tolerancia a glifosato, que llega para posicionarse como una de las principales novedades del segmento.
«Es una soja que se destaca en su grupo de madurez y es muy interesante por su tipo de tecnología, ofreciendo una alternativa sólida con gran potencial de rendimiento», explicó Gonzalo Crespo, Gerente de marca Neogen.
MIRANDO HACIA EL NORTE
Pensando en las necesidades productivas del norte argentino, Neogen también presentará dos variedades de ciclo largo con tecnología Conkesta.
Por un lado, NEO70S25 CE, una opción que se destaca por su extraordinario potencial de rendimiento en los ambientes del norte del país.
Por otro lado, NEO64S25 SCE, una variedad versátil para planteos de media y alta productividad en el centro y litoral, con excelente comportamiento incluso en las condiciones más exigentes del norte argentino. Esta última es una variedad muy versátil, que ofrece estabilidad y potencia en lotes de alto potencial, incluso en condiciones adversas.
Además de conocer las novedades del portfolio, quienes visiten el stand de Neogen durante el Congreso podrán intercambiar experiencias con los especialistas de la marca y recibir recomendaciones sobre el manejo agronómico de cada material, así como asesoramiento para elegir la mejor alternativa según el ambiente productivo.
«Estar en Aapresid es una oportunidad clave para mostrarles a los productores y asesores la evolución e innovación de la marca, pero también para escuchar sus necesidades y estar cerca de ellos, que en definitiva son quienes día a día empujan los rindes en el lote», concluyó Gonzalo Crespo.
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