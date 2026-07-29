Neogen llega a Aapresid enfocada en potenciar el rendimiento en cada ambiente

Neogen Semillas será protagonista de una nueva edición del Congreso Aapresid, que se llevará a cabo del 4 al 6 de agosto en Rosario, con una propuesta enfocada en innovación genética, tecnología y cercanía con el productor. En su stand, la marca de GDM exhibirá las novedades de su portfolio de soja y pondrá a disposición de los visitantes a su equipo técnico para brindar asesoramiento sobre manejo, fechas de siembra y estrategias para maximizar el potencial de cada variedad. Entre los materiales más destacados para el segmento de grupo de madurez 4 medio, la compañía mostrará la experiencia de productores de dos variedades con tecnología Enlist STS: NEO46S25 SE, desarrollada para ambientes de alta productividad, aunque con gran estabilidad en zonas de rendimiento medio y bajo; y NEO47S25 SE, especialmente recomendada para ambientes más desafiantes, donde se destaca por su versatilidad y desempeño en lotes de productividad media y baja.

Ambas incorporan la tecnología Enlist STS, que ofrece una herramienta de gran valor frente al creciente desafío que representan las malezas resistentes.

Por otra parte, difundirá el desempeño de su variedad NEO42S25 RRSTS, un material de grupo de madurez 4 corto con tolerancia a glifosato, que llega para posicionarse como una de las principales novedades del segmento. «Es una soja que se destaca en su grupo de madurez y es muy interesante por su tipo de tecnología, ofreciendo una alternativa sólida con gran potencial de rendimiento», explicó Gonzalo Crespo, Gerente de marca Neogen.