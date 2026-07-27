Sociedad Rural Argentina insistió con la baja de impuestos y reclamo por más infraestructura

Con un mensaje de unidad que destacó los 160 años de la creación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el presidente de la Sociedad Rural Argentina planteo dejo sus palabras en el acto de inauguración de la 138° Exposición de La Rural, recordando en primer lugar que «desde el año 2002, los gobiernos han sometido al campo a un régimen confiscatorio: las retenciones. 215 mil millones de dólares ingresaron sólo por ese concepto en las arcas del Estado. Durante el actual mandato presidencial, disminuyó ese monto», señaló Pino y se preguntó: ¿Qué hicimos los productores con la suma no confiscada, unos 6000 millones de dólares?»

«Lo que sabemos hacer. Lo reinvertimos en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras. Inmediatamente, crecieron el empleo rural, la producción agropecuaria, y las superficies afectadas a lograrla.

El campo ha hecho crecer la producción de carnes, la de huevos, y la de miel. Hemos cosechado un 34 por ciento más de maíz; el doble de girasol: 7 millones y medio de toneladas; y el doble de trigo: un récord de 30 millones», explicó.

Y concluyó: «Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente: las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo. El campo nunca los va a dejar de a pie».

Infraestructura

«Otra deficiencia existente es la falta de inversión en servicios comunes esenciales: salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura, que deben ser proporcionados por los Estados nacional, provinciales y municipales; ya sea a través de inversión pública, ya sea a través de inversión privada gestionada desde los gobiernos», indicó Pino.

Y continuó analizando: «Si ponemos la mirada en el campo educativo, encontramos un signo alentador: las últimas encuestas Aprender han empezado a registrar progresos en saberes básicos. Con respecto a este tema, ya Juan Bautista Alberdi, en 1852, nos señala un lineamiento básico: ‘La educación popular es la condición primera, la base fundamental de la vida política, económica y moral de los pueblos’«.

Por ello pidió: «Sigamos ese camino. El campo necesita escuelas, que brinden educación básica, y que también capaciten en todas las tecnologías nuevas que el campo necesita».

«Sigamos ese camino. El campo necesita escuelas, que brinden educación básica, y que también capaciten en todas las tecnologías nuevas que el campo necesita».

En cuanto a la infraestructura vial y de comunicaciones, el presidente de la SRA señaló que «el atraso en que se encuentra es una de las causas que producen el famoso costo argentino, que daña nuestra competitividad. Incluye los trenes y los puertos, pero también los caminos rurales, vitales para el transporte productivo y, mucho más importante, para el acceso de la familia rural a la escuela y al centro de salud».

Y reclamó: «Mejorar los caminos rurales es inversión, no gasto. Su mantenimiento, en general, brilla por su ausencia. No se requiere inventar nada extraño: sólo copiar lo logrado en varios lugares del país, que hemos observado en nuestras recorridas. Otro ejemplo claro de falta de infraestructura es el atraso en las obras necesarias para prevenir las inundaciones, en la Cuenca del Río Salado. Pero, además, es urgente poner en marcha un plan coordinado de obras que prevengan contra fenómenos naturales derivados del clima, como la próxima llegada de El Niño».