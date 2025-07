Situación compleja: Productores Aapresid de la Regional 9 de Julio-Casares, también redujeron drásticamente la siembra de invierno

Ya prácticamente cerrada la ventana de siembra de cultivos de invierno, comienza a conocerse al menos en el partido de 9 de Julio y hacia el oeste, cual fue la reducción de área de siembra tanto de trigo como de cebada, que debido a las abundantes lluvias se dio un anegamiento tanto de lotes como de caminos rurales, especialmente esto, ya que muchos equipos de siembra no pudieron ingresar a los lotes.

Tal como anticipáramos, acerca del informe de INTA 9 de Julio dando cuenta que de unas 55.000 hectáreas que se preveía sembrar con trigo y cebada, eso se redujo a tan solo 10.000 has. implantadas.

Esta semana, la Regional Aapresid 9 de Julio – Carlos Casares tuvo su reunión mensual, donde además de su agenda de trabajo, en su ronda de novedades en producción, sus integrantes reportaron que tuvieron que reducir drásticamente la siembra de invierno.

Su presidente, Ing. Agr. Fernando Meoli, en dialogo con el programa «Acontecer Rural», por FM 102.7 Radio Amanecer señalo «es un año muy complejo debido a las lluvias. Llevamos prácticamente entre 900 y 1.000 milímetros en la zona, y todavía quedan lotes con soja que no se pudieron levantar y todo eso genera preocupación, ya que el atraso en cosecha no solamente significa pérdidas para el productor, sino que también ocasiona un estrés financiero en las empresas, porque al no poder cosechar, no puede venderse un grano y por ahí se atrasa la cadena de pagos”, dijo, y agrego «son pérdidas muy importantes de superficie debido al agua”, sostuvo.

Los productores Aapresid de La Regional siembran lotes, no solo en 9 de Julio y Casares, también lo hacen en Gral. Viamonte, Bolívar, Pehuajo. Fernando Meoli recordó que en la última campaña se implantaron unas 21.000 has. y para esta, en una primera proyección se estimaba una siembra igual o mayor con trigo y cebada; y la realidad que se han sembrado en números redondos no llegamos a 7.000 hectáreas, con lo cual es una baja del 70% de la superficie de fina, que bueno, es un dato duro real y crudo, lo cual no solamente va a impactar en el financiamiento de las empresas agropecuarias, sino de todo el ecosistema del sector», advirtió.

Siembra de Gruesa y Ganadería

También el productor Aapresid, apunto que surge la duda hacia adelante, ya que gran parte de esos lotes que no se sembraron, se prevén destinar a maíz, pero la realidad con las lluvias de 100 mms en julio, no se como vamos a llegar a septiembre, con el riesgo que implica sembrar un cultivo, con una napa que no se mueve durante los meses del invierno. Según los productores Aapresid, hay lotes con 50 centímetros, la verdad que sembrar maíz es un riesgo enorme”, evaluó.

Por último y acerca de la producción ganadera, donde hay socios Aapresid que hacen ganadería, Meoli describió que hay incertidumbre hacia adelante, ya que la ganadería de cría se hace en campos bajos o en los de menor calidad agrícola en base a pasturas perennes y hoy están inundadas, por lo que la oferta forrajera se ha achicado a lo que se suma se está con la vaca en plena parición y con lotes que se achican, describió.

Sobre la producción ganadera, Fernando Meoli informo que mucha ganadería paso a los rastrojos, por lo que el productor seguramente ante esta situación, tendrá que ver que lote va a castigar, no sembrar maíz y si un verdeo, para la ganadería, opinó y finalizo diciendo, se está en una situación muy compleja en esta zona para la producción agropecuaria