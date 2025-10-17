Siniestro vial sin heridos sobre la Ruta 5

El vehículo era conducido por Francisco Solá, oriundo del partido de Tigre, quien logró salir por sus propios medios y no sufrió lesiones.

En un primer momento, algunos testigos creyeron que se trataba de un vuelco e incluso que el rodado se estaba incendiando, ya que el contacto del motor caliente con el agua generó una gran cantidad de vapor, lo que provocó confusión.

En el lugar trabajó personal policial quienes constataron que no hubo heridos ni riesgo de incendio.