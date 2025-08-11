Sin respuestas: Una láctea nuevejuliense pierde millones de pesos por la falta de caminos rurales

En varias oportunidades desde El Regional Digital hemos puesto en conocimiento lo que la ruralidad del partido de 9 de Julio sufre por las inundaciones que se dieron en tan solo cinco meses y con ello la intransitabilidad de los caminos rurales, que en mucho de los casos se convirtieron en canales y con ello la imposibilidad de transitar productores, trabajadores rurales, contratistas, transportistas, la educación y familias que viven en el medio rural. Ahora les queremos contar también lo que le pasa a la industria que se desarrolla en la ruralidad de 9 de Julio como es el caso de Loma Bonita.

La empresa que venia procesando 40.000 litros de leche diario, produciendo quesos blandos y duros, además de masa muzzarella, hoy ven reducida en mas del 50% su producción, ya que los caminos rurales no son transitables y desde hace dos meses, una fabrica local les cede parte de su espacio para industrializar 15.000 litros diario, lo poco que pueden recibir de tambos locales.

Luciano Guarino y su esposa Lorna, recorrieron con El Regional Digital los posibles caminos para llegar a la fabrica. Desde ruta nacional 5, las dos vías, están tapadas de agua; y la tercera que conecta con un camino real de Paraje El Chajá, a pesar de haber invertido mas de 10 millones de pesos para hacer un canal y liberar el agua del camino, la municipalidad, que se comprometió en arreglar el camino, desde hace mas de un mes no les da respuesta, denunciaron.

En los primeros días de Junio desde El Regional Digital, intentamos dialogar con Luciano, y prefirió esperar, porque el municipio daba respuestas, nuestro interés era contar como era producir en medio del agua. Hasta que se tuvieron que retirar de la fabrica porque no puede llegar el transporte de leche, llegaban al lugar transportando a los empleados en un carro, tirando los camiones con un tractor, hasta que no se pudo mas.

Hoy esperan que desde el Municipio se de una respuesta. La Fabrica al estar cerrada se generan algunos problemas y de seguir así, la situación se agravara, aseguran Luciano y Lorna, que tratan de tomar fuerzas de donde sea para enfrentar esto y no perder lo que tanto soñaron e invirtieron.

Luciano y Lorna, no solo invirtieron para construir ese canal, también han invertido en mas de 60 camiones con escombros para el camino que une con la ruta nacional 5. Adquirieron un tractor para remolcar los camiones y transportar a los empleados. Habían invertido mas de 100 millones de pesos en equipamientos para mejoras en la fabrica; entre otros costos ocultos que van apareciendo en esta situación, todo por no tener un camino rural.