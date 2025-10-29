Sesión Estudiantil: Se presentaron 25 proyectos

Durante la jornada de este martes se llevó adelante en el recinto del Concejo Deliberante de 9 de Julio, una nueva sesión estudiantil, desarrollada por alumnos del nivel secundario del partido de 9 de Julio, por alumnos del 5to y 6to. Año.

Al respecto la Concejal Natalia Bazterra, presidente de la Comisión de Cultura, de donde surge el trabajo organizativo, informo en dialogo con El Regional Digital que si bien se retraso en hacer la sesión, esto obedeció a que “queríamos garantizar que todos los pueblos puedan acercarse a participar de esta experiencia. Hoy contamos con 22 escuelas que vinieron a presentar sus proyectos. Lo trabajamos desde la Comisión de Cultura, fuimos todos los concejales a visitar a las escuelas, a invitar a los chicos, a enseñarles cuál es el trabajo del Consejo Deliberante, cuáles son los proyectos que pueden presentar”, puntualizo la edil.

Bazterra delineo que observaron un amplio interés, pero a su vez, los alumnos reclamaron que años anteriores han presentado proyectos y no se da una solución alguna. Es entendible, todos estos proyectos que presentan los chicos, nosotros los tratamos después en el Consejo Deliberante, pero queda en manos del Ejecutivo que esto se ejecute, y que los proyectos puedan hacerse realidad”, argumento la concejal.

Tipos de proyectos.

En cuanto a los proyectos que debatieron y tuvieron ingreso legislativo, los alumnos solicitaron que se aprueben documentaciones como mejorado de caminos rurales, mayor iluminación en Ciudad Nueva, Barrio Diamantina, arte en las localidades y fortalecimiento de fiestas populares de los pueblos

También algunos de los proyectos presentados presentaron proyectos relacionados a la salud.