Service: Ya se cuenta con la Escalera Mecánica en Bomberos Voluntarios

Tal como informo El Regional Digital, acerca del service que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio había enviado a realizar al camión con Escalera mecánica, la unidad ya esta en el Cuartel, para lo que se invirtieron unos 20.920.000 pesos.

Como parte del service a la misma, incluyo una serie de pruebas, cambio de aceite en el sistema de hidráulicos, e informaron que el próximo mes de marzo se realizará un reajuste en el cuartel.

El servicio se realizo en una empresa especializada de la localidad de Pilar y allí además del cambio de aceites, se cambiaron piezas, reparación, entre otros aspectos.