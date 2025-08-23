Senasa amplía el protocolo para la comercialización de fitosanitarios en envases retornables y a granel

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó su Resolución 245/2021, que aprueba el protocolo para la comercialización de sustancias activas y productos formulados en todo el territorio nacional mediante envases retornables y a granel.

La actualización, publicada hoy en el Boletín Oficial a través de la Resolución 614/2025, incorpora la Clase II de peligro agudo -identificada con banda toxicológica amarilla en las etiquetas- dentro del protocolo. Con esta modificación se habilita la inclusión de más de 1.450 nuevos productos, muchos de ellos con un importante volumen de comercialización en el país.

Según el organismo, esta medida podría reducir de manera significativa la cantidad de envases que se despachan al mercado y que, de otro modo, deberían ser gestionados por los sistemas de recolección de envases vacíos. De esta forma, se genera un doble beneficio: por un lado, la disminución de costos y una mayor simplificación en la logística comercial para elaboradores y productores; y por otro, la reducción del volumen de residuos a eliminar.

Además, entre los cambios se elimina la condición de presentar ante el Senasa el Certificado de Homologación del Prototipo de Envase, un requisito que no surgía del organismo sino de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Dado que el Senasa no tiene competencia ni facultad de control en esta materia, la exigencia fue suprimida en el marco de los procesos de simplificación y facilitación administrativa que se vienen implementando.