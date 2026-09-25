Don Romeo hizo brillar a “Primavera”, que logró la Gran Campeón Hembra, mientras que Don Cholo se consagró en Terneras

La intensa jornada de este jueves comenzó por la mañana con la jura de Terneras a Bozal, a cargo de Emanuel Canale, donde la cabaña Don Cholo, en copropiedad con Carlos Ojea Rullán, se lució al adjudicarse el codiciado título de Gran Campeón Ternera, demostrando el gran futuro y la solidez de sus líneas de cría.

Por la tarde, la responsabilidad pasó a manos del jurado Julio Fernández, quien tuvo la difícil tarea de definir a las campeonas adultas en la jura de Hembras a Bozal. El máximo galardón de Gran Campeón Hembra fue para “Primavera”, una vaca colorada que deslumbró a la tribuna por su tamaño moderado, volumen y estructura y que pertenece a Alejandro Spinella de Don Romeo y Raúl Alberto Zanguitu.

El premio de Reservado Gran Campeón Hembra quedó para el establecimiento La Rubeta y socios —que coronó así un desempeño excepcional tras haber sido una de las grandes ganadoras en la jura de Lotes del día anterior—, mientras que el premio a la Tercer Mejor Hembra fue para el Box 231, una destacada ternera de La Angelita (de Salvini e Hijos, Andrea Orellano y Marcos Peralta).

El jurado Julio Fernández explicó que su fallo se basó en buscar el equilibrio perfecto entre las características funcionales, productivas y el fenotipo carnicero. «Esta vaca tiene lo que tiene que tener: un balance ideal entre lo funcional, lo productivo y lo que exige una pista», señaló, y detalló: «La línea superior era una mesa, el lomo era una tabla, muy correcta y bien ancha de caderas».

Fernández también hizo hincapié en la condición corporal. Explicó que, aunque a primera vista el ejemplar podía parecer excedido en su preparación, las mediciones objetivas realizadas mediante DEPs (Diferencia Esperada en la Progenie) mostraron parámetros normales. «Ahí confirmamos que todo es potencial genético. Estos detalles que la convirtieron en ganadora son pura genética, sumado a trabajar, trabajar y trabajar», afirmó, destacando especialmente la corrección de la línea inferior.

Un trabajo incansable desde Don Romeo, la consagración se vivió como el broche de oro de un proceso que lleva años de inversión y planificación. Alejandro Spinella, dueño de la cabaña, dimensionó el logro: «Consagrarte en un espacio como este es como ganar un mundial. Te confirma que el rumbo que buscás y lo que hacés está bien; te demuestra que vas por el camino correcto».

Spinella recordó que detrás de esta hembra de dos años y medio hay un esfuerzo genético inmenso: desde la minuciosa selección de los padres, la obtención de embriones y su implantación, hasta la crianza y el monitoreo diario. «Es un trabajo incansable de todo el equipo, que arranca en la concepción y se resume hoy en ese minuto y medio adentro de la pista», reflexionó. Finalmente, el titular de Don Romeo destacó los atributos inigualables de la raza Angus —calidad de carne, fertilidad y habilidad materna— como pilares fundamentales para el mercado interno y la exportación.

Las mejores terneras

En horas de la mañana, Emanuel Canale fue el encargado de elegir las mejores terneras en la 26° Exposición del Ternero Angus. El cordobés, oriundo de Río Cuarto, debutó como jurado en la Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro.

“Es un honor y es la primera vez. Es una de las principales exposiciones del país. El nivel de animales que había era impresionante”, expresó al finalizar la ardua tarea de la elección.

Consultado sobre lo que vió en la pista, compartió: “Desde ayer que juré los lotes, traté de buscar un biotipo, hembra moderada, bien profunda, femenina y es un lujo encontrarla. Las individuales también, una hembra del nivel de Palermo. Eso es muy positivo, porque a lo largo de la jura, vos podés seguir una línea y encontrar el biotipo. Feliz de poder encontrarlo. A veces, no es tan fácil”.

El reconocimiento al Gran Campeón Ternera fue para la Box 32 de la Cabaña Don Cholo. Se trata de La Más Soñadita, hija de la Soñada. Al finalizar la jura, Carlos Ojea Rullán de la cabaña ganadora, dijo: “Estamos muy contentos. Para nosotros es muy importante que más allá del premio, ganen nuestros clientes. Tenemos un programa desde hace muchos años de embriones de punta y hacemos remates físicos y virtuales de embriones, y esta gran campeona es fruto de eso”.

En la misma línea, argumentó: “Tenemos un índice muy alto de quienes compran animales, puedan tener un muy resultado tanto a nivel pista como o a nivel productivo, con toros padres importantes o madres”.

En tanto, el premio de Reservado Gran Campeón Ternera fue para el Box 29 perteneciente a Cabaña La Angelita de Uribelarrea.

La cabaña La Rubeta siguió cosechando logros, ya que se llevaron el reconocimiento a la Tercer Mejor Ternera. Martín Fernández, dueño de la cabaña, expresó: “Estamos muy contentos. Ayer tuvimos un día soñado, con los tres lotes grandes campeones. Esta ternera fue la mejor de la sección lote”.

Fernández, destacó: “Somos una cabaña que vendemos nuestra genética, la expandimos y nos gusta tener sociedades, mostrar lo que tenemos. Cuando ganás un premio y tenés socios, lo podés disfrutar y compartir”.

La Semana Angus de Primavera continuará hasta este viernes 25 de septiembre en Cañuelas, donde la genética de punta, los remates y los negocios ganaderos seguirán siendo los grandes protagonistas del calendario agropecuario argentino.

La Semana Angus de Primavera edición Banco Provincia con la fuerza de Expoagro cuenta con Banco Provincia como naming; el Municipio de Cañuelas será el anfitrión del evento. Banco Nación, RUS, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación como sponsors; John Deere como alianza estratégica; Akron como auspiciante; Biogénesis Bago, Cestari, Ceta Capital Humano, Comafi, Datamars Livestock, Emergencias, Galicia, IPCVA, Jauregui Lorda y Marriot Ezeiza acompañan la expo, y ArgenINTA como entidad que acompaña.

Ganadores de la Jura Hembras a Bozal

GRAN CAMPEÓN HEMBRA: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

BOX:241 R.P:1254

RESERVADO CAMPEÓN HEMBRA: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Arandú – La Pasión – El Rosario.

BOX:151 R.P: 9234

TERCER MEJOR HEMBRA: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

BOX:231 R.P: 5321

MEJOR HEMBRA A BOZAL: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

BOX:241 R.P: 1254

SEGUNDA MEJOR HEMBRA A BOZAL: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

BOX: 231 R.P: 5321

TERCERA MEJOR HEMBRA A BOZAL: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio.

BOX: 237 RP: 2340

CAMPEÓN VACA CON CRÍA: “La Alianza” de Cebey Pervan Claudia Noemi – Berardi Sebastian – Cr. Y Sem. Don Pedro – Lopez Luciano

BOX: 244 R.P: 442

RESERVADO CAMPEÓN VACA CON CRÍA: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio.

BOX:240 R.P: 296

TERCER MEJOR VACA CON CRÍA: “Arandú” de Arandú S.A – Carlos Ojea Rullán.

BOX: 243 R.P: 1356

CAMPEÓN VACA: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel – Zanguitu Raúl Alberto.

BOX: 241 R.P: 1254

RESERVADO CAMPEÓN VACA: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio.

BOX:237 R.P: 2340

TERCER MEJOR VACA: “La Estrellita” de Batial S.A.

BOX: 301 R.P: 413

CAMPEÓN VACA JOVEN: “Origen” de Cía Arg. De Hacienda S.A

BOX:232 R.P: 918

RESERVADO CAMPEÓN VACA JOVEN: “Inambú” de Cab. Inambú S.A.

BOX: 235 R.P: 2086

TERCER MEJOR VACA JOVEN: “La Paz” de Gregorio, Numo, Noel Werthein S.A.A.G.C.I – Don Benjamin

BOX: 234 R.P: 16078

CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.- Orellano Andrea – Peralta Marcos.

BOX:231 R.P: 5321

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MAYOR: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L

BOX:222 R.P: 5423

TERCER MEJOR VAQUILLONA MAYOR: “La Alianza” de Cebey Pervan Claudia Noemi – Berardi Sebastian – Ganadera Esquel – Aquilotti S.A.

BOX:224 R.P: 490

CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA: “San José” de Lagrange Lucas – Criad. Y Sem. Don Pedro – Lopez Luciano.

BOX:216 R.P:652

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA INTERMEDIA: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio – Arandú.

BOX: 213 R.P: 2406

CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: “Origen” de Cia. Arg de Hacienda S.A.

BOX:201 R.P:1014

RESERVADO CAMPEÓN VAQUILLONA MENOR: “El Rosario” de El Rosario de Tres Arroyos S.A.

BOX: 208 R.P: 54

TERCER MEJOR VAQUILLONA MENOR: “La Paz” de Gregorio, Numo y Noel Werthein S.A.A.G.C.I

BOX:212 R.P: 16250

Ganadores de la Jura de Terneras a Bozal

GRAN CAMPEON TERNERA EXPO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:32 R.P: 154

RESERVADO GRAN CAMPEÓN TERNERA EXPO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

BOX:29 R.P: 5589

TERCER MEJOR TERNERA EXPO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Anicic Alejandro

BOX:123 R.P: 9462

MEJOR TERNERA A BOZAL: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:32 R.P: 154

SEGUNDA MEJOR TERNERA A BOZAL: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

BOX:29 R.P:5589

TERCER MEJOR TERNERA A BOZAL: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:13 R.P: 1576

MEJOR TERNERA COLORADO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L – Orellana Andrea – Orellana Fatima.

BOX:52 R.P:5511

SEGUNDA MEJOR TERNERA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

BOX:20 R.P:2478

TERCER MEJOR TERNERA COLORADO: “La India” de Quince Escobas S.A

BOX:24 R.P:1066

MEJOR TERNERA NEGRO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX: 32 R.P: 154

SEGUNDA MEJOR TERNERA NEGRO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

BOX: 29 R.P:5589

TERCER MEJOR TERNERA NEGRO: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:13 R.P: 1576

CAMPEÓN TERNERA MAYOR COLORADO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L – Orellana Andrea – Orellana Fatima.

BOX:52 R.P: 5511

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA MAYOR COLORADO: “La India” de Quince Escobas S.A

BOX: 24 R.P: 1066

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR COLORADO: “Arandú” de Arandú S.A.

BOX:36 R.P: 1900

CAMPEON TERNERA MAYOR NEGRO: “Don Cholo” de Aligafa S.A – Ojea Rullan Carlos.

BOX:32 R.P: 154

RESERVADO CAMPEON TERNERA MAYOR NEGRO: “La Angelita” de Salvini e Hijos S.R.L.

BOX:29 R.P: 5589

TERCER MEJOR TERNERA MAYOR NEGRO: “Origen” de Cia. Arg. De Hacienda S.A.

BOX: 53 R.P: 1032

CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro

BOX:20 R.P: 2478

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro

BOX:9 R.P:2570

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA COLORADO: “Inambu” de Cab. Inambu S.A

BOX:19 R.P: 2322

CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “Las Tranqueras” de La Valle Horacio Luis y La Valle Marta Vila Moret.

BOX:13 R.P: 1576

RESERVADO CAMPEÓN TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “La Rubeta” de Rubeta S.A – Lauckner Nestor

BOX:12 R.P: 9520

TERCER MEJOR TERNERA INTERMEDIA NEGRO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

BOX: 10 R.P: 2568

CAMPEÓN TERNERA MENOR NEGRO: “Don Romeo” de Spinella Alejandro Ezequiel.

BOX:3 R.P: 2674

RESRVADO CAMPEÓN TERNERA MENOR NEGRO: “La Clo” de Burg S.A.

BOX:4 R.P: 487

TERCER MEJOR TERNERA MENOR NEGRO: “La Juanita” de Ojea Rullan Carlos Ignacio Antonio.

BOX: 5 R.P: 2612